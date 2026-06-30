Julio Rodríguez Signes: "El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible"

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez, confirmó que fue convocado a participar este miércoles de la reunión de comisión del Senado.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, destacó la apertura del debate legislativo sobre la reforma previsional y confirmó que fue convocado a participar este miércoles de la reunión de comisión del Senado.

"Me parece excelente que la Legislatura se convierta en un ámbito de debate de temas trascendentes para Entre Ríos. Estoy honrado de poder participar y aportar si tengo algo que aportar", expresó.

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Rodríguez Signes señaló que uno de los temas que expondrá será el estado del juicio que la provincia mantiene contra la Anses por la deuda vinculada al financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, junto con el incumplimiento de los pactos fiscales.

En ese marco, sostuvo que el sistema previsional atraviesa una situación estructural que requiere una respuesta de fondo. "La Caja tiene un déficit de 43.000 millones de pesos por mes. Es un déficit recurrente, que viene desde hace mucho tiempo y que tiende a profundizarse", afirmó.

"Hay que afrontar la situación"

También explicó que el sistema solidario de reparto requiere una adecuada relación entre trabajadores activos y jubilados para sostener las prestaciones. "Hoy esa relación está muy por debajo de lo necesario y tiende a empeorar. Hay que afrontar la situación", señaló.

Respecto de la emergencia previsional, indicó que existen fundamentos técnicos que la justifican y remarcó que el proyecto fue elaborado conforme a la doctrina de la Corte Suprema en esa materia, procurando asegurar su encuadre constitucional.

Finalmente, Rodríguez Signes subrayó que el eje principal de la iniciativa es la reforma permanente del sistema. "Hay que poner más énfasis en la parte del proyecto que establece la reforma permanente del sistema de aquí para adelante", expresó.

En ese sentido, consideró que el debate legislativo debe centrarse en aspectos como la edad jubilatoria, el cálculo del haber inicial y el mecanismo de movilidad, con el objetivo de garantizar un sistema previsional sostenible para los actuales y futuros jubilados entrerrianos.