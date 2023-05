Quini 6 millonario: la boleta ganadora disparó las ventas en la agencia

Horas después de conocerse la noticia del premio, Gayoso había dicho a La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná): "Desde que nos enteramos estamos viviendo una locura".

El joven es propietario del lugar desde hace menos de un año y forma parte de una familia de agencieros (su abuelo, abuela y tío lo eran). "Estaba tranquilo cenando en mi casa y me llamó un conocido. ¡Felicitaciones!, me dice y yo no sabía la causa. Ahí me dijo, vendiste la boleta ganadora del Quini 6. Yo soy nuevo en esto y todavía no tengo la costumbre de mirar el sorteo, pero como el locutor al nombrar el ganador, también dice la agencia vendedora, entonces se supo que era la mía", contó el entrevistado.

Por ley, al propietario de la agencia le corresponde un 1% del pozo acumulado en concepto de premio estímulo. "Lo voy a invertir, pero estoy justo realizando el cambio de titularidad del local, así que lo primero es saldar esa deuda", especificó.

Pozos del Quini

Durante el Sorteo del Quini 6 del pasado domingo, dos apostadores se repartieron más de $640 millones. Uno de los afortunados realizó su apuesta en la agencia 173 ubicada en calle Rawson 368 de Paraná. Acertó los números 06, 14, 18, 27, 30 y 45 que salieron en la Revancha y se hizo acreedor de 289 millones de pesos, aunque con los descuentos le quedarán cerca de 200 millones.

El otro afortunado se llevó el premio de la modalidad La Segunda por un total de casi 350 millones de pesos e hizo su jugada en una agencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los pozos del Quini 6 que acaparan hoy la atención

Tradicional Primer Sorteo: $110.000.000,00

Tradicional La Segunda: $100.000.000,00

Revancha: $80.000.000,00

Siempre Sale: $55.000.000,00

Extra: $25.000.000,00