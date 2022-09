Previaje 3: aluvión de consultas en agencias locales

“El interés por el Previaje 3 es muy grande y lo han anunciado tantas veces a su lanzamiento, que mucha gente viene postergando la compra de un paquete porque quiere aprovechar este beneficio”, contó a UNO Oscar Basa, propietario de una tradicional agencia de viajes de Paraná.

El Previaje 3 impulsa el turismo nacional..jpg El Previaje 3 impulsa el turismo nacional

En este marco, reflexionó: “Considerando la situación económica del país, sin dudas hay un gran interés por el Programa, que le reintegra al turista el 50% de su compra y lo pueden aprovechar para hacer excursiones o en restaurantes durante su viaje. Esto le permite economizar. Por eso hay personas que vienen dilatando la compra de un paquete y esperaron hasta que se pusiera en vigencia este Previaje”.

En esta edición, además de ser más limitado el plazo para gastar el crédito, hay otros cambios, como el monto tope de reintegro: en esta ocasión será de 70.000. Asimismo, se admitirán únicamente pagos bancarizados para las operaciones: tarjeta de débito o crédito, o transferencia. Sobre este punto, Basa comentó que en general la gente prefiere pagar más con débito y transferencia, si bien hay quienes optan por las cuotas del plan Ahora 12 para pagar en tres, seis o 12 cuotas. En estos casos, hay que tener en cuenta que, aunque sean más convenientes que la financiación convencional de los bancos, las tasas subieron.

Cabe recordar que uno de los objetivos de implementar el Programa en esta temporada es promover el turismo interno de temporada baja, si bien tanto octubre como noviembre tendrán un fin de semana largo –del 7 al 10 de octubre, y el 19 al 21 de noviembre–, en los que también se podrá acceder al beneficio del Previaje 3. El resto de los días de ambos meses serán propicios para quienes prefieran viajar con este incentivo sin tanta masividad de turistas, y estén en condiciones de hacerlo porque cuentan con días libres.

Consultado acerca de cuáles son los lugares que se recomienda visitar en esta época y por los que los interesados están consultando, Basa comentó: “El norte del país es un destino que se puede visitar en estos meses, y en especial Salta. Cataratas del Iguazú está vigente durante todo el año. Mendoza, San Juan, San Rafael son circuitos ideales para esta temporada. Bariloche tiene una tarifa accesible y es un clima favorable, ya que es la época de la nieve todavía en los circuitos tradicionales. Y son frecuentes las consultas por Usuhaia y El Calafate”.

Juan, de una agencia de calle San Juan, coincidió en que hay un gran interés por el Previaje 3 y se multiplicaron las consultas desde las semanas anteriores: “El interés y las consultas son constantes. En líneas generales, mucha gente está preguntando por el tour a Bariloche y la Patagonia para octubre, y en noviembre por los destinos con playas. También consultan por paquetes a la provincia de Córdoba, o a Mar del Plata. Es bastante variado”, aseguró.

Implementación

Si bien se anunció que desde ayer rige la tercera edición del programa Previaje 3, varias agencias que comercializan paquetes turísticos dieron cuenta de que la página en la que se deben cargar los comprobantes para generar los beneficios no estaba habilitada.

De todas formas, esperan que esta semana comience a operar la plataforma en la que los agencieros o los usuarios particulares ingresen los datos de la factura y completen el formulario con la información requerida para obtener el crédito, que se habilita a partir de la fecha de viaje.

El Previaje 3 genera expectativas.jpg El Previaje 3 genera expectativas Vanesa Erbes / UNO

“Próximamente vas a poder registrarte, comenzar a realizar tus compras y cargar tus comprobantes”, indicaba ayer el cartel en el sitio previaje.gob.ar. Teniendo en cuenta que el programa rige para viajes que se podrán llevar adelante el mes que viene y en noviembre, Basa aclaró que durante todo septiembre pueden hacer la venta y, considerando que lleve unos días el procesamiento de los datos de parte del sistema, no habrá inconvenientes con los plazos: “Nosotros emitimos la factura y hasta ahora no se ha podido ingresar, pero no hay problema, porque se puede cargar con 10 días de anticipación al viaje. Supongamos que se habilite la semana que viene, estamos en tiempo y forma”, dijo.

No obstante, en torno a estas demoras y dilaciones, lamentó: “El problema es que el sistema ayer no se habilitó ayer para que se pudieran cargar las facturas y la gente nos reclamaba a nosotros, porque ya se anunció en los distintos medios que comenzó el Previaje 3”.

En este marco, analizó que el apuro de muchos por concretar la operación se debe a las demoras en la implementación del programa: “Se ha generado cierta incertidumbre porque el Ministerio de Turismo de la Nación lo venía anunciando para mayo, después para junio, luego para agosto, y estamos en septiembre. Se había dicho que era para viajar entre este mes y octubre, pero ahora rige para octubre y noviembre”, comentó.

En cuanto a los plazos de la habilitación del crédito para los beneficiarios, observó: “La gente puede disponer del crédito desde el momento del viaje, no hay ninguna manera de poder utilizarlo antes. El único inconveniente que puede surgir es la demora en la entrega de los plásticos, ya que en general se solicita de este modo porque los usuarios se sienten más seguros, pero está también la opción de acceder al crédito de manera virtual. Y quien ya tenga una tarjeta de alguna edición anterior, le sirve para esta también”.

Política de precios

Otra novedad que tiene esta edición del Previaje es que el gobierno nacional firmó un acuerdo con empresas hoteleras para fijar precios máximos en los servicios, que se dieron a conocer. En este marco, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, remarcó que es necesario que “la industria tenga precios que sean conocidos para poder evitar abusos”.