Preocupación en el ajuste que recaería en los becarios del INTA Concordia

Uno de los puntos centrales es que la modificación podría recaer sobre el ajuste, como la reducción de personal (no renovación de contratos y becas y/o pases a disponibilidad). El director del INTA Concordia, Javier Oberschelp precisó que “eso ya es algo que venimos como una especie de a cuentagotas o como una sangría que ya venimos sufriendo, pero en este caso pasaremos a otro nivel de ajuste, por decirlo de alguna forma. Ya están en juego becarios que están tan permanente, que hoy justamente son las personas jóvenes que están haciendo carrera para reemplazar a los referentes que se han retirado, jubilado o renunciado inclusive en algunos casos".

Con estas modificaciones, el ingeniero agrónomo precisó que ante este tipo de ajustes sobre los becarios también se pone en peligro años de investigación, lo que con el tiempo es muy difícil de volver a recuperar. "En términos futboleros es como el semillero, van haciendo carrera y la idea es que para cuando el referente se jubile, tener a otra persona que lo esté suplantando. En Concordia entre becarios de INTA y de CONICET estamos cerca de las 10 personas, pero además a esto se suman las personas que están no permanente o transitoria que le dicen. Son los que están hoy en el foco de discusión. El decreto en sí lo que modificaría es la autarquía de la institución y cómo se toman las decisiones, hay un proyecto de modernización que ya viene desde el año pasado, que es el mismo consejo directivo, el que ha dado respuesta a estas demandas que han venido de agricultura cuando le dicen, ‘tenemos tierras ociosas, tenemos gente que está sobrando’. Mi Consejo Directivo y la Dirección Nacional han trabajado para demostrar que eso no es así”, dijo en LT 15 Radio del Litoral.

Para el profesional, el Consejo Directivo actual está visto como “un escollo al cual hay que sortear de alguna forma” y este decreto “vendría justamente a facilitar todos esos cambios que se vienen demandando desde el Ejecutivo”.

“Lo que cuesta un poco entender es el tema de los argumentos, seguramente hay cosas que revisar, que modificar o trabajar más en esto, pero todo eso no está en discusión. Ni siquiera hoy no estamos hablando de políticas públicas para las economías regionales. Y eso es una de las cuestiones que más preocupa, no estamos mirando cómo realmente modernizamos la institución para que dé mejor respuesta", agregó.

Oberschelp recordó que en su momento "el presidente del INTA renunció justamente porque no estaba de acuerdo con todas estas políticas agresivas. Eso ya viene siendo demandado hace un tiempo y justamente el consejo directivo es el que venía dando respuestas lógicas”.

El desconocimiento sopre el INTA

Por otra parte, dijo que desde las esferas nacionales desconocen el mecanismo de funcionamiento del organismo y la función que cumple. “Todo esto salió por declaraciones públicas del ministro de modernización, donde mencionaba sobre la planta, el presupuesto del INTA. Nosotros que trabajamos en la institución y creo que para muchos productores que trabajan con nosotros fue como una ninguneada. Esto viene particularmente de una cuestión más bien de que den los números en el Excel”, contó.

Por último y en función de la modificación del esquema de gobernanza que busca sacar del Consejo a los representantes de las universidades y reducirlo de 10 a 8 integrantes y donde la representación del gobierno tendría mayoría, el directivo destacó: “Realmente es para preocuparse hoy lo que se está planteando es la inminente salida de un decreto que según por declaraciones públicas, alteraría el Consejo Directivo de la institución. Ese Consejo Directivo, así como el Consejo Directivo de una empresa es el que toma las decisiones a nivel de la institución a nivel nacional, desde presupuesto, personal, patrimonio, todo lo pasa por ahí. Y ese Consejo Directivo, que viene funcionando históricamente en la institución, hoy está compuesto por cinco representantes del sector productivo y cinco que representan al sector público”.

Y finalizó: “Si eso se modifica o va a ser de ahora en adelante para todos los gobiernos que vengan, no es algo que va a ser únicamente en esta situación y que claramente fue una de las cuestiones de por qué el INTA perdura en el tiempo y por qué tiene cuestiones que son de largo plazo. Por ejemplo, si se quiere desarrollar un producto o desarrollar una variedad, eso lleva muchos años y trasciende los gobiernos. Entonces, uno necesita esas políticas de mediano y largo plazo para llegar a productos que impacten realmente en el sector productivo. Es algo que hoy estaría amenazado”.