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Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Se dispuso un refuerzo económico destinado a fortalecer las guardias de hospitales con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta" en salud mental.

10 de octubre 2026 · 16:53hs
Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha impulsada por la Federación Mundial de Salud Mental y acompañada por la Organización Mundial de la Salud. En este marco, la visibilización de la salud mental constituye un eje fundamental para reducir el estigma y combatir los prejuicios.

A través de la Dirección General de Salud Mental, el Ministerio sostiene una agenda de trabajo orientada a “fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, mejorar las condiciones de atención y acompañar las necesidades de cada territorio”.

Urgencia sanitaria

En el marco de la implementación del Decreto Provincial Nº 2130/26, que establece la Urgencia Sanitaria en Salud Mental en toda la provincia, se implementan medidas para “reforzar los recursos humanos y fortalecer los servicios que presentan mayores necesidades de atención”.

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Entre ellas, se han recorrido los servicios de salud mental de los hospitales generales de La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con el objetivo de conocer las dificultades de cada territorio, identificar necesidades y “potenciar los recursos disponibles para optimizar la atención”. La próxima visita será al Hospital Felipe Heras de Concordia, para continuar luego el recorrido por los nueve servicios que integran la red sanitaria provincial.

Asimismo, se dispuso un refuerzo económico destinado a fortalecer las guardias de los hospitales Escuela de Salud Mental, San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná, con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta frente al incremento de la demanda por motivos de salud mental en estos establecimientos”.

Guardias

El Ministerio informó que se reforzó la atención en hospitales y centros de salud de distintas zonas estratégicas mediante guardias activas, guardias pasivas y módulos de atención, según las necesidades identificadas y la demanda asistencial.

El director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila, destacó el compromiso de los equipos que sostienen diariamente las políticas de atención en la provincia y remarcó la necesidad de fortalecer la presencia de la salud mental en la agenda pública.

“Es fundamental reconocer el trabajo sostenido de todos los trabajadores de salud mental de la provincia, que con compromiso, profesionalismo y dedicación llevan adelante una tarea indispensable para garantizar una atención de calidad. Detrás de cada servicio hay equipos que acompañan situaciones complejas, construyen respuestas junto a las comunidades y sostienen el acceso a la salud mental en cada territorio”, expresó.

En esa línea, Dávila señaló que “visibilizar la salud mental es también una forma de cuidar. Necesitamos hablar del tema, derribar prejuicios y comprender que pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza ni de discriminación. La salud mental nos involucra a todos y requiere del compromiso del Estado, de los equipos de salud, de las instituciones y de la comunidad”.

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Dispositivos con base comunitaria

Se trabaja en el fortalecimiento de los “dispositivos sustitutivos y de base comunitaria” mediante la puesta en funcionamiento de un nuevo hospital de día en salud mental en Diamante, prevista para noviembre. Además, se avanza en la relocalización de la Casa de Medio Camino de Paraná y en la generación de nuevos dispositivos habitacionales dependientes del Hospital Dr. Luis Ellerman, de Rosario del Tala.

Estas iniciativas buscan “ampliar las alternativas de atención y acompañamiento, favorecer la continuidad de los cuidados y fortalecer estrategias que permitan sostener los procesos de recuperación e inclusión social en la comunidad”, comunicó el Ministerio.

Por otra parte, continúa el trabajo de la Comisión Provincial Interministerial en Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), que realizará su cuarta reunión ordinaria el próximo martes. Este espacio promueve la “articulación entre distintas áreas del Estado para abordar de manera integral las problemáticas de salud mental y los consumos problemáticos”.

Salud mental Salud dispositivos
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