Por ahora no hay colectivos gratis ni refuerzos para la Fiesta del Mate

No está previsto sumar servicios ni liberar pasajes en colectivos de Paraná para ir a la Fiesta del Mate. Expectativas por reunión entre empresas y Municipio.

A diferencia del año pasado, por el momento la edición 2023 de la Fiesta Nacional del Mate de Paraná no contará con refuerzos en el servicio de transporte urbano de pasajeros ni la liberación de pasajes para viajar de forma gratuita hasta la Costanera, donde se celebrará el evento público más importante del año de la ciudad. Sin embargo, según supo UNO, este viernes se realizará una reunión entre autoridades municipales y de las empresas concesionarias, de donde podría surgir alguna novedad.

"No está estipulado para este año refuerzo de colectivos ni colectivos gratis para acceder a la Fiesta del Mate", anunció un funcionario de la Secretaría de Movilidad Urbana ante la consulta de UNO. "No lo veo viable pero puede cambiar mañana", añadió, en relación al encuentro con los empresarios agendado para este viernes. Aunque insistió: "En principio, no".