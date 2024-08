Polémica en la Justicia: se designaron cargos que no corresponden por puntaje

Desde AJER Colón sostienen que si bien la decisión del gobernador es legal, no es justa.

El Senado recibió los pliegos de los postulados para cubrir cargos de jueces en tribunales de Paraná, Concordia, Colón, Villaguay y Nogoyá. Las solicitudes de Acuerdos, efectuadas por el Poder Ejecutivo, serán tratadas en la sesión de hoy a las 19. En tres de las cinco ciudades, el gobernador Rogelio Frigerio propuso a alguien que no se ubicó en el primer puesto en la lista por su puntuación en el concurso.

Sobre el caso, Julio Cabrera, secretario del ente, explicó a UNO: “Entre los trabajadores judiciales de la jurisdicción la semana pasada ya circulaba el rumor que el gobernador no elevaría a la Cámara alta el pliego de Natalia Céspedes en el concurso Nº 254 para cubrir del cargo de juez del Juzgado de Garantías y Transición de Colón. Y el jueves a última hora de la tarde confirmamos lo que el rumor suponía. Los trabajadores estábamos atentos a los hechos, dado que no podíamos dejar de decir lo que pensábamos y sentimos ante la situación; a sabiendas que esta discrecionalidad de la que hizo uso el gobernador está dentro de sus atribuciones”.

declaracion judiciales colon.jpg

Cargos y argumentos

Agregó: “La toma de la decisión de emitir un comunicado desde la filial Colón de AJER fue unánime de todos los afiliados. Incluso circuló también el apoyo de quienes no se encuentran agremiados. Si bien sabemos que esta discrecionalidad ya ha sido usada en otras varias ocasiones, y por distintos gobiernos, esta vez nos toca de cerca a nosotros. Los judiciales colonenses conocemos como pocos a Natalia Céspedes. Ella ingresó al Poder Judicial como trabajadora habiendo participado del concurso abierto y obteniendo el mayor puntaje. Siendo empleada concursó para cubrir del cargo de Secretaria del Juzgado en el cual hoy se desempeña, y también lo ganó de la misma manera. Y ahora concursó para cubrir el cargo de jueza y obtuvo el mayor puntaje. Insisto en que desde AJER Colón no consideramos que esta decisión del gobernador esté por fuera de la ley, pero sí estamos totalmente de acuerdo en que nos resulta injusta a todas luces, y así lo hicimos saber. AJER defiende y siempre lo ha hecho, el ingreso irrestricto al Poder Judicial a través de concurso. Hacer oír nuestra voz de descontento es lo que hicimos. Quienes no estamos cerca de los centros de poder queremos que se nos escuche”.

justicia colón.jpeg

“Si el cargo es para Colón, y el mayor puntaje lo obtuvo una persona de Colón, que lo está ejerciendo, el uso de esta discrecionalidad por parte del gobernador nos deja más dudas que certezas, al haber nombrado a alguien que en el orden de mérito está en segundo lugar y vive a 120 kilómetros de la ciudad. Al ser esta decisión de carácter absolutamente político resultaría estéril realizar cualquier otra medida que vaya más allá de hacer conocer nuestro parecer. La pelota ahora la tienen los senadores”, concluyó el letrado.