Polémica por declaraciones de supervisor escolar sobre el desempeño de mujeres

Las imágenes a las que accedió UNO, que se transmitieron en vivo por el canal de YouTube de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), muestran a Otero ponerse de pie con micrófono en mano y expresó: "La verdad que, a un año y medio de estar como supervisor de escuelas técnicas, agrotécnicas y orientadas, tengo equipos directivos donde la rectora, la vicerectora, la secretaria, la asesora, son todas mujeres. La verdad que no da mucho resultado que sea sólo un género. Tendría que ser más parejo de alguna manera. Digo lo que me pasa, no estoy juzgando a nadie, pero mi realidad como supervisor es que las escuelas donde hay puras mujeres son un desastre".