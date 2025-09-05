Podría cerrar el centro Promover Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

El centro de Promover Conin , que funciona desde hace 17 años en el barrio la Cuchilla, de Gualeguaychú, pasó de atender tres días a solo uno a la semana. Brinda asistencia a niños y embarazadas con problemas de desnutrición. Piden colaboración.

“Se están viviendo unos meses complicados por la crisis económica que nos está afectando en la institución y estamos pensando estrategias y acciones para ver qué posibilidades hay de que esta situación se revierta en estos meses. Por eso también hacemos un llamado a la comunidad para pensar qué se puede hacer, cómo nos pueden acompañar para cambiar esta situación”, contó la coordinadora del espacio Promover Conin, Reneé Torres.

Al consultarles sobre cuánta plata necesitan para sostener mensualmente el espacio, René Bunge, presidente de la Comisión Directiva decía: “Hoy en día contamos con un presupuesto mensual aproximado de 4 millones de pesos. El 90% va al equipo operativo y un 10% para mantenimiento, un bolsón que entregamos con elementos que compramos”. “Somos 16 profesionales que conformamos el equipo operativo (pediatras, nutricionistas, trabajadoras social, maestras jardineras, psicomotricistas), que estábamos funcionando tres veces por semana y que, a partir de septiembre, se tuvo que reducir a un día, los jueves, y también hubo reducción de personal”.

Para colaborar con la fundación

Contacto: 3446-583128

Alias: PROMOVER.CONIN.GCHU