Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Una importante cantidad de gente de Colón marchó este domingo y pidió que no se instale de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

17 de noviembre 2025 · 07:41hs
Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Una masiva concurrencia tuvo la marcha de este domingo. Fue en reclamo por la falta de respuestas y pidiendo que no sea instalada en Paysandú, Uruguay, frente a las playas de Colón, la refinería de combustibles sintéticos de la firma HIF Global.

El Intendente José Luis Walser hizo fuertes declaraciones ante la falta de respuestas del gobierno nacional uruguayo. Reiteró que la comunidad debe ser escuchada por el presidente Orsi

Colón RC festejó una campaña fenomenal.

Torneo Provincial: Colón RC festejó una campaña fenomenal

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que  convirtió su pasado industrial en patrimonio.

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Una masiva concurrencia tuvo la marcha de este domingo, con vecinos de toda la Microrregión “Tierra de Palmares”, que partió desde la plaza Artigas de Colón hacia la cabecera del Puente Internacional “José Gervasio Artigas”.

Fue en reclamo por la falta de respuestas y pidiendo que no sea instalada en Paysandú, Uruguay, frente a las playas de Colón, la refinería de combustibles sintéticos de la firma HIF Global.

La pacífica manifestación de vecinos de toda la zona y asociaciones ambientalistas, atravesó la Ciudad de Colón hasta la Ruta Nacional 135 rumbo al puente que une la localidad argentina con la vecina Paysandú. Familias en vehículos, motocicletas y bicicletas, se trasladaron con banderas, carteles y mensajes de reclamo a HIF Global.

LEER MÁS: Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

La opinión de José Luis Walser

Al ser consultado por un medio periodístico sobre la marcha, Walser, que participó con funcionarios y concejales junto a los vecinos, afirmó: “es la expresión de la Comunidad de Colón y de la Microrregión que viene reclamando hace tiempo que el Presidente Uruguayo, Yamandú Orsi, nos escuche, esa planta no puede instalarse en ese lugar”.

En esa misma línea, pidió “que se cumpla su palabra, dijo que la planta se iba a correr o se iban a bajar las chimeneas y ninguna de esas cosas pasó, hoy, la Comunidad de Colón y los vecinos de la Microrregión, le hacen escuchar nuevamente este reclamo”

Sobre la multitudinaria marcha, el intendente de Colón dejó en claro que es un claro y contundente mensaje, aseverando: “se terminan los tiempos institucionales y de cancillería, y hay que empezar a tomar decisiones” sostuvo José Luis Walser.

De la marcha participaron también los intendentes de Pueblo Liebig y de San José y las viceintendentes de las tres localidades.

Colón Paysandú José Luis Walser marcha planta
Noticias relacionadas
operativo antidrogas en la terminal de colon: un detenido y cocaina secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Los jugadores de Colón RC celebrando tras la consagración.

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

El Torneo de Desarrollo 2025 llegará a su fin.

Se define el Torneo de Desarrollo de la UER

El intendente de Colón anunció un 20% de aumento para empleados municipales

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Ver comentarios

Lo último

El horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025

El horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ultimo Momento
El horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025

El horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Policiales
Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Ovación
Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals

Remo: Cuatro talentos del Rowing se lucieron en el Nacional de Tigre

Remo: Cuatro talentos del Rowing se lucieron en el Nacional de Tigre

La provincia
Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Dejanos tu comentario