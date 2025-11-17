Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Una importante cantidad de gente de Colón marchó este domingo y pidió que no se instale de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

Una masiva concurrencia tuvo la marcha de este domingo. Fue en reclamo por la falta de respuestas y pidiendo que no sea instalada en Paysandú, Uruguay, frente a las playas de Colón , la refinería de combustibles sintéticos de la firma HIF Global.

El Intendente José Luis Walser hizo fuertes declaraciones ante la falta de respuestas del gobierno nacional uruguayo. Reiteró que la comunidad debe ser escuchada por el presidente Orsi

Una masiva concurrencia tuvo la marcha de este domingo, con vecinos de toda la Microrregión “Tierra de Palmares”, que partió desde la plaza Artigas de Colón hacia la cabecera del Puente Internacional “José Gervasio Artigas”.

Fue en reclamo por la falta de respuestas y pidiendo que no sea instalada en Paysandú, Uruguay, frente a las playas de Colón, la refinería de combustibles sintéticos de la firma HIF Global.

La pacífica manifestación de vecinos de toda la zona y asociaciones ambientalistas, atravesó la Ciudad de Colón hasta la Ruta Nacional 135 rumbo al puente que une la localidad argentina con la vecina Paysandú. Familias en vehículos, motocicletas y bicicletas, se trasladaron con banderas, carteles y mensajes de reclamo a HIF Global.

La opinión de José Luis Walser

Al ser consultado por un medio periodístico sobre la marcha, Walser, que participó con funcionarios y concejales junto a los vecinos, afirmó: “es la expresión de la Comunidad de Colón y de la Microrregión que viene reclamando hace tiempo que el Presidente Uruguayo, Yamandú Orsi, nos escuche, esa planta no puede instalarse en ese lugar”.

En esa misma línea, pidió “que se cumpla su palabra, dijo que la planta se iba a correr o se iban a bajar las chimeneas y ninguna de esas cosas pasó, hoy, la Comunidad de Colón y los vecinos de la Microrregión, le hacen escuchar nuevamente este reclamo”

Sobre la multitudinaria marcha, el intendente de Colón dejó en claro que es un claro y contundente mensaje, aseverando: “se terminan los tiempos institucionales y de cancillería, y hay que empezar a tomar decisiones” sostuvo José Luis Walser.

De la marcha participaron también los intendentes de Pueblo Liebig y de San José y las viceintendentes de las tres localidades.