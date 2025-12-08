La concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, denunció en sus redes sociales, la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA). “Aparentemente andan circulando videos porno con mi cara y con mí nombre. Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la edila victoriense.
Concejal de Victoria denuncia deepfake porno con su imagen
8 de diciembre 2025 · 12:25hs
"Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer. Gracias infinitas a cada vecino que se me acerca y me anima públicamente y a los que lo hacen por privado por miedo", expresó en sus redes sociales.
En tanto dirigió un pedido especial con cierto humor: "Por favor pónganme buenas lolas por lo menos que esta semana pido la publicación de todos los sueldos políticos”, expresó la concejal vecinalista.