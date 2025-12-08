Uno Entre Rios | La Provincia | Concejal

Concejal de Victoria denuncia deepfake porno con su imagen

“Aparentemente andan circulando videos porno con mi cara. Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la concejal victoriense Luciana Zorzábal

8 de diciembre 2025 · 12:25hs
“Aparentemente andan circulando videos porno con mi cara. Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la concejal victoriense Luciana Zorzábal

La concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, denunció en sus redes sociales, la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA). “Aparentemente andan circulando videos porno con mi cara y con mí nombre. Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la edila victoriense.

"Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer. Gracias infinitas a cada vecino que se me acerca y me anima públicamente y a los que lo hacen por privado por miedo", expresó en sus redes sociales.

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El SMN amplió la alerta amarilla e informó que el norte de Entre Ríos se verá afectado por posibles tormentas para el martes.

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

En tanto dirigió un pedido especial con cierto humor: "Por favor pónganme buenas lolas por lo menos que esta semana pido la publicación de todos los sueldos políticos”, expresó la concejal vecinalista.

