Paro de colectivos: "No sirve quejarse por redes sociales"

Usuarios de colectivos respaldaron reclamo de los choferes y criticaron a los vecinos de Paraná por no salir a la calle a luchar por un mejor servicio

Marina es usuaria de la Línea 22 y este lunes se acercó junto a su hijo hasta la empresa Mariano Moreno, localizada en calle 3 de Febrero, lugar donde se llevaba a cabo la asamblea de choferes para definir la continuidad o no del paro de colectivo. La usuaria consideró que es hora que quienes usan el servicio salgan a la calle a apoyar el reclamo de los trabajadores del volante ya exigir un servicio sin intermitencias y de calidad. "Es muy fácil quejarse desde los teléfonos, inundar las redes sociales, reclamarles a los choferes cuando suben, pero hoy cuando todos deberíamos estar apoyando, somos tres. Tienen que venir, hablar, pelear por sus derechos, la protesta detrás de un dispositivo no tienen validez ni fuerza", dijo a UNO.

Marina usuaria colectivos paro de choferes UTA Paraná.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Damián es otro de los vecinos que se acercó hasta calle 3 de Febrero. "Hoy tenía que acompañar a mi esposa, que se encuentra en tratamiento oncológico, al hospital y al no tener servicio de transporte urbano, debimos pagar 2.500 pesos en un remis. Además yo utilizo el colectivo para moverme a mis diferentes trabajos, vivo en zona de Bajada Grande y las obras en donde presto servicios están en la zona del ex hipódromo, en Oro Verde, sin colectivos no puedo llegar y corro riesgos de perder el único sustento de mi familia.