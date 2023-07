UTA: a pesar del anuncio no circulan los colectivos y los choferes están de asamblea

Los choferes tomaron la decisión de no salir este lunes porque el comunicado que recibieron no estaba firmado ni sellado por el gremio y fue inconsulto con las bases que ahora están reunidas en asamblea. Señalan que no están bien representados.

UTA choferes paro de colectivos.jpg

En la asamblea se nota un clima de tensión y expectativas. Alguno choferes expresaron a UNO que hay cansancio por parte de los trabajadores "de tener constantemente que reclamar por el pago de sus salarios en tiempo y forma. Indicaron que hace más de cuatro años que viven esta situación de incertidumbre. Muchos de ellos están por jubilarse, otros tienen problemas de salud por el desgaste emocional y por el mal estado de las unidades. Entienden que estas problemas repercuten en el servicio por eso piden disculpas y comprensión a los usuarios.

Gustavo Berón, titular de UTA Entre Ríos adelantó que depositará la diferencia este martes. “No estamos tan mal”, fue lo que le dijo a los choferes. En tanto, los trabajadores expresaron que necesitan precisiones del modo en el que van a depositar las diferencia.

Los usuarios

Esta madrugada se difundió otro comunicado, esta vez de los usuarios, que indica que los colectivos aún no circulan. A las vez, se convocó a una protesta frente a la sede del gremio, en calle Alem 440, a partir de las 10.

El texto del comunicado

"Queridos usuarios, a pesar del comunicado que largó UTA anteriormente avisando que a las 00hs se levanta el paro, a los choferes no les han pagado aún lo que se les debe". La empresa tomó esa decisión sin consultar ni preguntarle a los choferes su opinión, tampoco tuvieron en cuenta que aún no se les abonó la deuda (que ya comentamos el día jueves: se está debiendo una diferencia de abril, una diferencia de mayo, un bono que quedó pendiente de 32 mil pesos, la diferencia de aguinaldo y la diferencia del sueldo que quedó ahora pendiente de este mes).

Los chóferes están disconformes con la decisión, se organizó una asamblea a las 4 a.m para decidir si salen o no, lo que decida la mayoría de los choferes es lo que se va a hacer. Siempre pedimos que se guíen por los comunicados oficiales de UTA, pero esta vez depende de lo que decidan ellos.

A su vez, convocamos a quienes quieran protestar mañana en calle Alem al 440, a partir de las 10hs, para reclamar una solución inmediata al problema del transporte público. Recuerden que esto es culpa de los que no quieren pagarles lo que les corresponde y no de los choferes. Pónganse en el lugar del chófer que no cobra, ya que a nadie le gusta trabajar y que no les paguen".

Embed

Apresurados

A última hora del domingo desde la dirigencia de UTA se había anunciado el levantamiento de la medida por "el compromiso alcanzado con las autoridades de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná, a realizar los aportes necesarios para garantizar el pago del incremento salarial en las empresas de Entre Ríos, en los mismos términos y en las mismas condiciones que las resueltas para el AMBA". Aun así las bases convocaron a una asamblea que pasó a cuarto intermedio para este lunes a las 10 ya que "están disconformes con el acuerdo". Los choferes repiten que hasta que no se les abone y deposite lo adeudado los colectivos no circularán.

comunicado UTA.jpg El domingo por la noche la dirigencia de UTA comunicó a los medios el levantamiento de la medida

El reclamo

Los trabajadores recalcan que se deben diferencias de abril, mayo y un bono que quedó pendiente de 32.000, la diferencia de aguinaldo y la diferencia del sueldo de este mes”, todos estos conceptos ya había sido acordados y aún así se quedaron debiendo.

Noticia en desarrollo