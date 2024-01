Paritarias: postergaron la negociación para febrero

Finalmente, la Secretaría anticipó que la audiencia tendrá lugar el jueves 1° de febrero de 2024 a las 11 horas en la sede del organismo, en calle Buenos Aires 166.

Paritarias gremios estatales ATE UPCN Agmer UDA AMET Sadop.jpg

LEER MÁS: El gobierno se reunió con los gremialistas que paran el 24

ATE expectante

Oscar Muntes, secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comentó: "La verdad que nos tomó por sorpresa" y agregó: "La apertura de una paritaria, más allá de que se arribe a un acuerdo o no, significa una definición política concreta. Y la suspensión también". Por otro lado observó: "No sé si no tenían propuesta o no tienen recursos, no sabemos".

Mediante un comunicado en sus redes sociales el gremio estatal indicaron: "En un contexto de incrementos descontrolados desde el Ejecutivo Nacional para llevar adelante un ajuste vía inflación, es necesario que la provincia no haga cargar los costos de esta política sobre los trabajadores del Estado entrerriano y el mercado interno provincial".

Embed

Finalmente, ATE reiteró que el 24 de enero se adherirán al paro nacional convocado por la CGT: "En Paraná nos movilizamos y concentramos para terminar con los despidos en el Estado nacional, por una recomposición salarial y contra la Ley Ómnibus y los DNU".