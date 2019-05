Paraná y Santa Fe serán sedes del III Encuentro Latinoamericano sobre sustentabilidad urbana

Un evento de carácter internacional, destinado a la transmisión de experiencias y conocimientos entre investigadores, especialistas y profesionales que actúan en las diversas áreas de la producción del ambiente construido, se desarrollará esta semana en las ciudades de Santa Fe y Paraná . Se trata del III Encuentro Latinoamericano y Europeo sobre Edificaciones y Comunidades Sostenibles (EuroElecs), organizado por las facultades de ambas capitales provinciales de la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación Eco Urbano y la organización brasileña Antac, que promueve estas actividades desde hace 15 años. Apoyan el Concejo Deliberante de Paraná, la Vicegobernación, las secretarías de Producción y Ambiente de la Provincia y el Túnel Subfluvial.

Para brindar detalles de la propuesta se acercaron a la Redacción de UNO el coordinador del programa –en representación de Eco Urbano– Giuseppe Mingolla, y los dirigentes de esa ONG, Ricardo Anichini –actual presidente–, Marie Constance Berduc, vicepresidenta, y el director ejecutivo Horacio Enríquez.

"EuroElecs –dijo Mingolla– es un encuentro entre saberes, donde se plantea cómo pensamos las ciudades. Y se aborda desde distintas disciplinas, ya no solo desde la Arquitectura, Ingeniería y ecología pura, sino con la inclusión de otros aspectos que atraviesan la realidad, como la Economía y la Sociología. Se conocerán unas 120 ponencias, sobre un total presentadas de más de 160 que fueron evaluadas por el comité científico organizador, aportadas por profesionales, estudiantes, universidades y miembros de instituciones públicas", indicó.

Durante el evento se desarrollarán casi una decena de ejes temáticos bajo las siguientes denominaciones: Materiales, técnicas y sistemas constructivos; Recursos: obtención, distribución y consumo de agua y energía; Ciudades: infraestructura, gestión y planificación; Educación y transferencia tecnológica; Vivienda: innovaciones, Net Zero; Políticas públicas; Salud y ambiente construido; y Evaluación de la sostenibilidad.

Habrá mesas y charlas abiertas. Entre los disertantes, sobresalen la presencia de Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid; y María Gabriela Merlinsky, socióloga argentina, investigadora del Conicet y doctora en Geografía.

Mingola se encargó de remarcar que los objetivos de EuroElecs son la concientización de los actores involucrados respecto del momento que está viviendo el planeta. En ese marco, se apunta a informar y brindar al público charlas y conferencias con invitados nacionales e internacionales, talleres demostrativos y minicursos.

El evento arrancará el miércoles en Santa Fe, con la ceremonia de apertura en la UTN Santa Fe y el desarrollo de dos jornadas de trabajo. Mientras que el evento pasará a Paraná el viernes en el centro cultural La Vieja Usina, con actividades de mesas redondas desde las 9 hasta las 17, y posteriormente la exposición –abierta al público– de la doctora Gabriela Merlinsky. El cierre del evento será a partir de las 18.30.





Celebración

La participación de Eco Urbano se concreta en el marco de sus 25 años de existencia en la comunidad. El recientemente electo titular de Eco Urbano, Ricardo Anichini, indicó que la idea de la institución "es aprovechar los 25 años para abrir los brazos y convocar a la mayoría de la población. Paraná no solo es el Parque Urquiza, sino también el Volcadero. Tenemos cosas que las estamos provocando nosotros, que somos los que generamos la basura. Entonces creemos importante despertar las voluntades no solo de los gobernantes sino del arco empresario, para que juntos empecemos a hacer algo para que la ciudad sea lo más sustentable y limpia posible. Queremos abrirnos para sumar voluntades, porque entre pocos no se puede", opinó.

En esa línea se expresó Marie Constance Berduc, quien resaltó la línea de trabajo de Eco Urbano: "Buscamos siempre interactuar, y como todos estos años, tejer en todas las capas sociales la concientización y acción".

Finalmente, el actual director ejecutivo de Eco Urbano Horacio Enríquez remarcó la necesidad de convocar a una convergencia: "Paraná tiene graves problemas socio-ambientales. Entonces estos 25 años de trabajo nos dan lugar para proponer agendas como EuroElecs y otras", acotó.





Nueva comisión

Hace poco menos de un mes, la Fundación Eco Urbano renovó su comisión directiva. El nuevo presidente es Ricardo Anichini; vicepresidenta Marie Constance Berduc; secretaria Laura Calderón; tesorero Gustavo Battistelli; y prosecretaria Graciela Iturriza.