"El martes 18 de abril, alrededor de las 20.35 en la vereda de la Iglesia de la Catedral de Paraná, observamos la presencia de la grúa de la Municipalidad y personal de Tránsito sobre calle 25 de Mayo, nunca vimos a Control Urbano", indicaron desde Cielo Nuevo. El testimonio que llegó a UNO detalló que los funcionarios municipales les permitieron instalarse para servir la cena, pero la situación tomó un giro hostil: "De repente nos hablaron las personas de la Municipalidad y un señor, llamado Aníbal, manejaba la grúa mientras otra persona filmaba y también sacaba fotos. Dejamos de servir y nos acercamos para ver qué sucedía. Nos dijeron de muy mala manera, violenta, que debíamos irnos y ya sabíamos que no podíamos estar ahí".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suma de Voluntades Paraná (@sumadevoluntades)

Fernanda Ardaist, voluntaria que asiste regularmente a colaborar, detalló a UNO: "El personal de la Municipalidad siempre se nos acerca y nos preguntan cuánto demoramos o si nos falta mucho. Sabemos que estamos en infracción por estacionar en la vereda, lo cierto es que en esa zona es imposible. Se tiene consideración para muchas otras situaciones en el lugar en muchas franjas horarias de mayor tránsito y no se nos tiene a nosotros, que vamos en horas de la noche, donde anda menos gente y menos movimiento automovilístico". Ardaist indicó que este jueves por la mañana mantuvo una reunión con funcionarios municipales y, tras ser consultada por UNO, manifestó: "El encuentro era para trabajar en un protocolo de actuación. Si bien aprovechamos a tocar el tema, no hubo otra respuesta más que 'estacionar en la vereda es una infracción'. El tema es que no tenemos otro lugar y, además, es sólo en Plaza de Mayo. En otra no tienen problema".

Por su parte, Anabella Albornoz, miembro de la fundación, indicó a UNO: "Es triste, porque muchas personas la pasan mal y lo vemos a diario en los barrios vulnerables. En Pascuas tuvimos que ver a niños correr detrás de los autos con la comida, fue terrible, una imagen muy dolorosa. Vi todo lo que provocaron, todo para que no se viera a personas en situación de calle comer en la plaza".

Asimismo, el comunicado manifestó: "Siempre estuvimos y estamos dispuestos a construir soluciones junto al Estado (...) pero también creemos que levantar la voz es necesario cuando no dan respuestas concretas para atender las problemáticas que estamos planteando (...) Vamos a seguir estando en la calle al lado de quienes más necesitan. La realidad no se puede esconder por más que nos echen de todos lados", cerró el descargo.