Volkswagen lanzó en Paraná el nuevo SUV Tera.

Haimovich presentó en Paraná el modelo más esperado del año: el nuevo SUV Tera. Tecnología, seguridad cinco estrellas y opciones de financiación.

En un evento realizado este jueves en Paraná, Haimovich presentó el nuevo SUV de Volkswagen: el Tera, un modelo concebido para convertirse en referente dentro de la gama de la marca.

“Es un auto con un diseño muy atractivo, urbano, con mucha tecnología, confort y cinco estrellas en seguridad, que para nosotros es muy importante”, expresó Lucía Reiss, socia gerente de la concesionaria, en diálogo UNO . La ejecutiva lo definió como “un ícono y el lanzamiento más importante del año para Volkswagen”.

Presentación en Paraná

Una de las particularidades del Tera es que fue diseñado exclusivamente para la región. “Se realizan focus groups, se escucha a los clientes y, en función de lo que más valoran, se diseña el modelo. Eso lo convierte en un vehículo pensado para nuestra gente”, señaló Reiss.

Por su parte, Gerardo Mizawak, gerente de ventas, remarcó que el Tera “mantiene el ADN de Volkswagen en seguridad, terminación y calidad de materiales”. Además, destacó las posibilidades de acceso a través de financiación, planes de ahorro y el servicio de postventa que ofrece la concesionaria.

Con este lanzamiento, la marca busca reforzar su presencia en el mercado regional con un vehículo que combina innovación, confort y prestaciones de seguridad de primer nivel.