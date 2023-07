Paraná: proponen mudar la terminal de ómnibus al ferrocarril

Además de hacer el anuncio, el candidato a intendente de Paraná presentó un video donde se puede ver una simulación de cómo quedaría todo el predio:

Además, Sánchez argumentó: "La ubicación en el predio de la estación de trenes no responde a caprichos, sino que retoma los estudios que se han hecho anteriormente a lo largo de los años, como el estudio del BID en 2015, donde se habla de los beneficios de esta ubicación y nosotros ampliamos la idea con nuestra visión de escala humana".

El precandidato de Políticas para la República destacó que esta propuesta busca generar áreas de nueva centralidad en puntos estratégicos de la ciudad que logren integrar los barrios y romper con el aislamiento, además de brindar más servicios en áreas olvidadas, para darle nueva vida, seguridad, accesibilidad y revitalizar la ciudad en los barrios, con un uso múltiple o mixto del suelo.

“Tenemos un programa de gobierno donde se piensa a la ciudad de manera inteligente, sustentable e integral, para ver cómo revitalizar algunas zonas olvidadas de la ciudad y mejorar la vida de los vecinos”, dijo Sánchez, y agregó: “La idea es generar vida a través de la técnica de acupuntura urbana, que significa generar cambios positivos que vayan revitalizando la zona y la ciudad".

Al ser consultado por las posibilidades reales de concretar esta propuesta, el precandidato contestó "la clave es que a diferencia de los terrenos cerca del túnel que son de privados, estos son terrenos que ya pertenecen al Estado y no hay que expropiar nada, así que nos ahorraríamos un enorme gasto. Y no sólo proponemos la Estación Multimodal, sino también la realización de un predio de estacionamiento amplio, para que en conjunto con un rondín gratuito, la gente deje su auto en este predio, bien seguro, y se dirija al centro en un bus que pase constantemente." Y además informó: "Hay accesos que se vienen generando que no obstruyen el tránsito, de hecho, calle Pronunciamiento está pensada para que sea la via de acceso para los colectivos que lleguen a la ciudad”.

Por último, Sánchez, sostuvo: "Buscamos que se generen edificios de viviendas y de oficina y no tiene que hacerlo todo el municipio sino que lo puede hacer el privado, pero con incentivos del Municipio y acompañado por un Plan Urbano con ciertas reglas que generen un ganar-ganar sobre todo para la gente".