Paraná: para pedir justicia por Pablo Grillo, fotógrafos realizaron un "camarazo"

Pidieron por Pablo Grillo en Paraná

En la capital entrerriana, la convocatoria tuvo lugar en la Plaza Mansilla. La organización “Fotógrafxs Autoconvocadxs” de Paraná realizaron el “camarazo” en el monumento a José Luis Cabezas y de esa manera, se sumaron al pedido de justicia por el reportero gráfico.

Cristela Piérola, fotógrafa, dijo en declaraciones a Canal Once, que ante la convocatoria, “y después de lo que pasó con Pablo Grillo no podíamos dejar de estar presentes. También queremos decir que esto no es vano, que tiene que ver con un contexto nacional que se está viviendo dentro de este gobierno donde la idea es amedrentar y decir que no salgamos a la calle porque nos van a pasar estas cosas”.

Para Piérola, lo sucedido con Grillo “no fue un accidente, fue deliberado y la Ministra (Patricia) Bullrich manda a hacer estas represiones para dar este mensaje. En una época en nuestro país nos dijeron lo mismo y no queremos volver a eso. El Nunca Más es un sello, una bandera y no vamos dejarla”.

Por otra parte, expresó que la fotografía “es un arma valiosa, además de ser un arte, que históricamente ha servido para denunciar, mostrar realidades y documentar”.