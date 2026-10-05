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UPCN Entre Ríos confirmó que estará presente en la marcha de CGT el 8 de octubre

“El conjunto de los trabajadores tenemos que estar unidos frente al terrible ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional”, subrayó José Allende

5 de octubre 2026 · 10:30hs
“El conjunto de los trabajadores tenemos que estar unidos frente al terrible ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional”

“El conjunto de los trabajadores tenemos que estar unidos frente al terrible ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional”, subrayó José Allende, secretario general de UPCN

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos confirmó que estará presente en la marcha de CGT el 8 de octubre, en CABA. “El conjunto de los trabajadores tenemos que estar unidos frente al terrible ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional”, subrayó el secretario general, José Allende.

El dirigente informó que en la última reunión del Consejo Directivo Nacional se habló, entre otros temas, sobre las definiciones adoptadas en la CGT. En ese marco, se resolvió movilizar el día 8 de octubre.

“Desde la Seccional Entre Ríos vamos a tener presencia en la columna de UPCN, porque creemos que la lucha debe darse en todos los frentes”, sostuvo Allende. “Sabemos que la respuesta está en enfrentar este modelo político que castiga a los trabajadores. Por eso los compañeros de Entre Ríos vamos a participar de las instancias gremiales de nuestro Sindicato, en consonancia con la CGT, mostrando la unidad del movimiento obrero, que hoy es fundamental”, enfatizó.

La movilización fue convocada frente a la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta acción se enmarca en el plan de lucha que CGT lleva adelante frente a las políticas económicas del gobierno de Milei.

LEER MÁS: Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

El objetivo es “expresar la defensa de la producción, la industria, la construcción y el comercio, todos sectores que generan trabajo y que hoy atraviesan una situación crítica”, expuso Allende y sostuvo que “el movimiento obrero debe construir una alternativa frente a un modelo que abandona a los trabajadores y pone en riesgo el desarrollo de nuestro país”.

“La lucha tiene que ser organizada y convocarnos al conjunto de los trabajadores, porque la política que lleva adelante el gobierno nacional nos pega a todos”, resaltó por último el gremialista.

UPCN Marcha CGT
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