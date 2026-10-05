Los datos de Energía, a los que accedió UNO , muestran el cambio del consumo entre 2011 y 2026: cayó el gasoil común y crecieron las naftas.

Entre Ríos: en 15 años, el consumo de naftas subió 2% y el de gasoil común cayó 47%.

Un informe de la Secretaría de Energía de la Nación, al que pudo acceder UNO, revela cómo evolucionaron las ventas de combustibles en Entre Ríos entre enero de 2011 y agosto de 2026. Los datos muestran fuertes cambios: cayó el gasoil común, avanzó el Ultra, las naftas oscilaron y la pandemia provocó el mayor desplome .

¿Cuánto combustible se vende en Entre Ríos y cómo cambió el consumo en los últimos 15 años? Los datos oficiales permiten responder ese interrogante a partir de una extensa serie de ventas mensuales, expresadas en metros cúbicos, que abarca las distintas variedades de gasoil y naftas comercializadas en la provincia. El recorrido revela fuertes oscilaciones a lo largo de los años, con períodos de crecimiento, caídas pronunciadas y cambios significativos en la composición del consumo.

Gasoil y naftas: así cambió el consumo en Entre Ríos

Los datos permiten reconstruir una historia que va mucho más allá de los surtidores. Hay períodos de crecimiento, meses con fuertes retrocesos, saltos superiores al 20% y un punto de quiebre indiscutible: abril de 2020, cuando las restricciones por la pandemia provocaron un desplome sin antecedentes en el consumo de combustibles.

El gasoil común retrocede

En el caso del gasoil, la primera comparación ya marca una diferencia. En enero de 2011 se vendieron 44.883 m³, sumando gasoil Grado 2 (común) y Grado 3 (Ultra). En agosto de 2026 fueron 36.216 m³, es decir, 8.667 m³ menos, equivalente a una caída del 19,3%.

Sin embargo, el dato más significativo aparece cuando se separan las variedades. El gasoil común pasó de 40.459 m³ en enero de 2011 a 24.831 m³ en agosto de 2026, una disminución del 38,6%. En los primeros ocho meses de cada año, la caída resulta todavía mayor: de 458.369 m³ en 2011 a 243.137 m³ en 2026, lo que representa un desplome del 47%.

En otras palabras, durante enero-agosto de 2026 se vendieron 215.232 m³ menos de gasoil común que durante el mismo período de 2011.

El avance del gasoil Ultra

El gasoil Ultra tuvo una evolución completamente diferente. En enero de 2011 se comercializaron 4.424 m³ y en agosto de 2026 fueron 11.385 m³, un crecimiento del 157,4%. En el acumulado enero-agosto, el volumen pasó de 63.203 m³ a 92.781 m³, una suba del 46,8%.

El cambio en la composición del mercado es uno de los datos más reveladores de la serie. Al comienzo del período, el gasoil común explicaba aproximadamente el 90% de las ventas, mientras el Ultra representaba el 10%. En agosto de 2026, el común representó cerca del 69%, frente a un 31% del Ultra.

El máximo histórico del gasoil común se produjo en marzo de 2011, con 41.749 m³. En el otro extremo, enero de 2019 registró apenas 20.027 m³. Para el gasoil Ultra, el récord llegó en abril de 2022, con 13.194 m³.

El recorrido muestra además importantes saltos mensuales. En marzo de 2017, por ejemplo, las ventas de gasoil común aumentaron 37,68% respecto de febrero. En abril de 2016 habían caído 22,59%, mientras que septiembre de 2024 registró una baja del 20,25%.

Las naftas cambian el ritmo

La historia de las naftas es diferente. En enero de 2011, la provincia vendió 18.827 m³ entre Súper y Ultra. En agosto de 2026 fueron 24.615 m³, un incremento del 30,7%.

El gasoil común cayó 47% y el Ultra creció 46,8%. En las naftas, la Súper subió 4,2% y la Ultra cayó 4,6%.

La nafta Súper pasó de 14.102 m³ a 18.866 m³ entre ambos meses, una suba del 33,8%. El máximo de toda la serie fue alcanzado en enero de 2024, con 24.790 m³.

La nafta Ultra, por su parte, pasó de 4.725 m³ a 5.749 m³, un crecimiento del 21,7%, aunque su acumulado enero-agosto terminó 2026 un 4,6% por debajo del mismo período de 2011.

El derrumbe de 2020

Y entonces aparece 2020. El año de la pandemia rompió cualquier comportamiento habitual y dejó en las estadísticas una marca difícil de igualar.

En enero de 2020 se vendieron 19.828 m³ de nafta Súper y 6.754 m³ de Ultra. En abril, con las restricciones a la circulación en plena vigencia, las ventas cayeron a 6.102 m³ y 1.113 m³, respectivamente.

La Súper perdió entonces 52,08% en un solo mes, mientras la Ultra se desplomó 71,46%. Fueron los mínimos históricos de ambas variedades.

La recuperación posterior también fue extraordinaria. Entre abril y mayo de 2020, la venta de Súper creció 48,34%, mientras la Ultra aumentó 90,54%. Para diciembre, la Súper había alcanzado 16.630 m³ y la Ultra 5.353 m³.

El gasoil también sintió el impacto de la pandemia, aunque con una magnitud diferente. El Ultra pasó de 6.899 m³ en marzo de 2020 a 4.075 m³ en abril, una caída mensual del 40,94%. El común se ubicó en 26.763 m³.

La recuperación

La recuperación de los años posteriores volvió a llevar las ventas a niveles superiores. El gasoil Ultra alcanzó en abril de 2022 su máximo histórico de 13.194 m³ y la nafta Ultra llegó a su récord en octubre de 2023, con 10.822 m³.

Pero los últimos años también muestran un mercado con fuertes oscilaciones. En 2024, la nafta Súper comenzó con 24.790 m³ y descendió hasta 19.121 m³ en abril, para luego recuperar terreno. En 2025 se movió entre 18.972 m³ y 23.751 m³. El comportamiento del Ultra fue similar, aunque con volúmenes menores.

Un 2026 con señales de retroceso

Los primeros ocho meses de 2026 muestran nuevamente una tendencia de contracción en varias categorías. El gasoil común bajó de 29.459 m³ en enero a 24.831 m³ en agosto, una reducción del 15,7%. La nafta Súper pasó de 22.886 m³ a 18.866 m³, una caída del 17,6%.

En el mismo período, el gasoil Ultra retrocedió de 12.328 m³ a 11.385 m³, un 7,6%, mientras la nafta Ultra cayó de 7.487 m³ a 5.749 m³, equivalente a un 23,2%.

El cambio en 15 años

Al comparar los primeros ocho meses de 2011 y 2026, el panorama general queda claramente definido. El gasoil común se redujo 47%, mientras el Ultra aumentó 46,8%. En las naftas, la Súper creció 4,2% y la Ultra cayó 4,6%. En conjunto, las ventas de naftas pasaron de 202.821 m³ a 206.849 m³, un crecimiento de apenas 2%.

La lectura de fondo es que el mercado entrerriano no solamente cambió en cantidad, sino también en composición. El gasoil común, históricamente dominante, perdió una porción considerable de su volumen, mientras el Ultra ganó terreno. En las naftas, en cambio, el mercado logró sostenerse en niveles similares a los de hace 15 años, pese al golpe excepcional de 2020 y a las fuertes variaciones posteriores.

La serie oficial permite, así, seguir el pulso de la provincia a través de los surtidores. Cada salto o caída refleja un momento diferente de la actividad, la movilidad y el consumo. Y la comparación entre 2011 y 2026 deja una fotografía contundente: menos gasoil común, mucho más gasoil Ultra y un mercado de naftas que logró mantenerse e incluso crecer levemente en el acumulado de los primeros ocho meses.

En 15 años, Entre Ríos pasó de un mercado de gasoil dominado por el producto común a otro donde las variedades de mayor grado tienen mayor peso. Agosto de 2026 cierra la última página de una estadística que permite observar con números el cambio en los hábitos de consumo provincial a través de algo tan cotidiano como llenar el tanque.