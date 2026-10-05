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Arroyos Crespo y El Espinillo afectados por efluentes industriales

Red Cuenca Las Conchas denunicó ante la Secretaría de Ambiente y aguarda respuestas. Empresas del parque industrial de Crespo no tiene certificado ambiental

5 de octubre 2026 · 09:31hs
Arroyos Crespo y El Espinillo afectados por efluentes industriales. Algunas . empresas del parque industrial de Crespo no tiene certificado ambiental

Arroyos Crespo y El Espinillo afectados por efluentes industriales. Algunas . empresas del parque industrial de Crespo no tiene certificado ambiental

Integrantes de la Red Cuenca Las Conchas denunciaron que los arroyos Crespo y El Espinillo se tiñen de rojo por los efluentes industriales que libera el Parque Industrial de Crespo. La situación fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y se advirtió que solo dos de las ocho industrias del parque local poseen certificado ambiental.

La preocupante situación ambiental se registró nuevamente en la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la Ciudad de Crespo, donde las aguas de los arroyos Crespo y Espinillo se observaron teñidas de rojo. Se trata de un evento recurrente que se repite cada mes de octubre desde hace tres años.

Frente a estos vertidos, la Red Cuenca Las Conchas presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia y se encuentra a la espera de una respuesta oficial. A pesar de que las autoridades municipales han respondido a las consultas realizadas, la persistencia del problema genera inquietud e impotencia en la comunidad, al tratarse de cursos de agua fundamentales para la vida, el trabajo y el esparcimiento.

Falta de certificados ambientales en el Parque Industrial

La atención de la problemática se enfoca en la actividad del parque industrial local. Según un informe municipal correspondiente a diciembre de 2025, en el Parque Industrial de Crespo operan ocho industrias que vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal, pero únicamente dos cuentan con certificados ambientales.

Por ello, se enfatiza la urgencia de regularizar el parque industrial y poner fin a los vertidos en los arroyos.Falencias en los monitoreos tradicionalesLa situación se complejiza por las limitaciones de los controles vigentes.

Un informe científico publicado en julio de este año, titulado “Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas”, determinó que los monitoreos convencionales y escasos no logran captar los pulsos de contaminación breves pero intensos. Estos picos se producen cuando los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales desbordan debido a las lluvias, arrastrando todo el material acumulado de forma conjunta.

Convocatoria a las empresas y monitoreo participativo

Para hacer frente a este escenario, la Red Cuenca Las Conchas anunció que solicitará reuniones con las industrias del sector y requerirá el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca del arroyo Las Conchas. Desde la organización destacaron que cuentan con la capacidad técnica y la vinculación con el territorio necesarias para formar parte activa de estos procesos.

arroyos Crespo El Espinillo Contaminación
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