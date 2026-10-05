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ARCA implementó nuevo sistema de Ganancias para Personas Jurídicas

Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

5 de octubre 2026 · 12:05hs
Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.
Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el servicio “Ganancias Personas Jurídicas” para reemplazar el aplicativo actual. Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

Qué cambia con el nuevo sistema de Ganancias

ARCA implementó el servicio web denominado “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS” a través de la Resolución General 5908/2026. La herramienta servirá para confeccionar y presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de sociedades y otros contribuyentes del régimen de personas jurídicas.

El acceso será desde el sitio oficial arca.gob.ar con Clave Fiscal nivel de seguridad 2 o superior. Los detalles técnicos, funcionalidades de carga, importación de datos y papeles de trabajo se publicarán en el micrositio de Ganancias y Bienes Personales.

El nuevo desarrollo deja atrás el programa aplicativo que se instalaba en la computadora. Ahora todo el trámite se hace en línea, dentro del portal del organismo.

ARCA Ganancias
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