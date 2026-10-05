La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el servicio “Ganancias Personas Jurídicas” para reemplazar el aplicativo actual. Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.
ARCA implementó nuevo sistema de Ganancias para Personas Jurídicas
Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.
Qué cambia con el nuevo sistema de Ganancias
ARCA implementó el servicio web denominado “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS” a través de la Resolución General 5908/2026. La herramienta servirá para confeccionar y presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de sociedades y otros contribuyentes del régimen de personas jurídicas.
El acceso será desde el sitio oficial arca.gob.ar con Clave Fiscal nivel de seguridad 2 o superior. Los detalles técnicos, funcionalidades de carga, importación de datos y papeles de trabajo se publicarán en el micrositio de Ganancias y Bienes Personales.
El nuevo desarrollo deja atrás el programa aplicativo que se instalaba en la computadora. Ahora todo el trámite se hace en línea, dentro del portal del organismo.