ARCA implementó nuevo sistema de Ganancias para Personas Jurídicas

Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el servicio “Ganancias Personas Jurídicas” para reemplazar el aplicativo actual. Estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y convivirá cuatro meses con el sistema viejo antes de ser obligatorio.

ARCA implementó el servicio web denominado “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS” a través de la Resolución General 5908/2026. La herramienta servirá para confeccionar y presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de sociedades y otros contribuyentes del régimen de personas jurídicas.

GANANCIAS: PERSONAS JURÍDICASImplementamos el nuevo servicio web “Ganancias Personas Jurídicas” para confeccionar y presentar las declaraciones juradas de Ganancias de sociedades, empresas y demás sujetos que confeccionan balances comerciales. Para ejercicios cerrados desde junio de 2026, su uso será opcional del 19 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 y obligatorio desde el 1° de marzo de 2027. https://t.co/Wet139NLGx IMPORTACIONES PARA LA ACTIVIDAD MINERAIncorporamos a la VUCEA la declaración jurada de destino minero utilizada para importar bienes con los beneficios del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. La declaración será remitida y validada electrónicamente en el Sistema Informático MALVINA (SIM). La medida entra en vigencia a los 10 días hábiles de su publicación. https://t.co/Q9VURiJUlm

El acceso será desde el sitio oficial arca.gob.ar con Clave Fiscal nivel de seguridad 2 o superior. Los detalles técnicos, funcionalidades de carga, importación de datos y papeles de trabajo se publicarán en el micrositio de Ganancias y Bienes Personales.

El nuevo desarrollo deja atrás el programa aplicativo que se instalaba en la computadora. Ahora todo el trámite se hace en línea, dentro del portal del organismo.