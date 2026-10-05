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Capacitan a instructores para vincular la formación laboral con las demandas productivas

Más de 500 instructores y coordinadores de los 17 departamentos participan del Pasif para adaptar la capacitación laboral a las demandas productivas.

5 de octubre 2026 · 08:40hs
Capacitan a instructores para vincular la formación laboral con las demandas productivas.

Capacitan a instructores para vincular la formación laboral con las demandas productivas.

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, puso en marcha la capacitación del programa de Articulación Sectorial para la Innovación Formativa (Pasif), una iniciativa que busca fortalecer la vinculación entre la educación y el mundo del trabajo en Entre Ríos.

El primer encuentro se realizó de manera virtual y reunió a más de 500 coordinadoras, coordinadores, instructoras, instructores, capacitadoras y capacitadores laborales de los 17 departamentos de la provincia. La propuesta apunta a actualizar y diversificar la oferta formativa de acuerdo con las necesidades socioproductivas de cada comunidad.

El programa fue creado mediante la Resolución 0880/26 del CGE y contempla una articulación directa entre las instituciones educativas y municipios, empresas, cooperativas y organizaciones comunitarias.

Formación vinculada con cada territorio

El objetivo central del Pasif es que los cursos de capacitación laboral respondan a las características de las distintas regiones entrerrianas. Para ello, se plantea fortalecer el vínculo entre los espacios educativos y los sectores que forman parte de las matrices productivas locales.

Durante la apertura de la jornada participaron la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Müller; el director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger; y la subdirectora del área, Andrea Gutiérrez.

Müller destacó el alcance federal de la propuesta y su orientación hacia el desarrollo regional. “Queremos que cada entrerriano pueda formarse donde vive y para el trabajo que su comunidad necesita”, expresó.

La iniciativa busca, de esta manera, ampliar las posibilidades de acceso a una formación laboral vinculada con las oportunidades y demandas existentes en cada localidad.

Cuatro ejes para actualizar la capacitación

Durante la jornada, los equipos técnicos pedagógicos de las áreas de Planeamiento y de Jóvenes y Adultos presentaron los cuatro ejes estratégicos que estructuran el programa.

Uno de ellos contempla el desarrollo de trayectos formativos de corta duración, diseñados en articulación con el sector productivo. La intención es generar propuestas que permitan incorporar conocimientos y capacidades vinculados con las actividades que tienen presencia en cada territorio.

Otro de los ejes apunta a fortalecer la educación virtual mediante la Plataforma Atamá, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso a los contenidos y facilitar la participación de estudiantes de distintos puntos de la provincia.

El tercer componente está relacionado con la certificación modular de capacidades, mientras que el cuarto prevé la creación del Registro Provincial de Instructores y Capacitadores Laborales.

Estos instrumentos forman parte de una estrategia destinada a ordenar, actualizar y ampliar la oferta de capacitación laboral dependiente del sistema educativo provincial.

Convenios y próximas instancias

En el encuentro también se presentó el modelo de convenio de cooperación educativa que permitirá formalizar la articulación con distintos actores de cada comunidad.

Además, se explicó el procedimiento de tramitación ante la Mesa de Educación y Trabajo y se presentó la carpeta institucional que reúne las políticas prioritarias del CGE vinculadas con esta propuesta.

El ciclo de capacitación continuará durante octubre con dos encuentros virtuales. El miércoles 14 se trabajará sobre la nómina de capacitadores, mientras que el miércoles 28 estará destinado a la actualización de los cursos autoasistidos.

De esta manera, el CGE busca avanzar en una propuesta que vincule la formación laboral con las características productivas de Entre Ríos y que permita adecuar los contenidos educativos a las necesidades concretas de cada comunidad.

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