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Paraná: las oficinas del Registro Civil atenderán horario extendido

Las oficinas del Registro Civil de Paraná inició una prueba piloto que busca extender el horario de atención. El cambio tiene que ver con el nuevo DNI.

21 de abril 2026 · 16:59hs
Las oficinas del Registro Civil de Paraná atenderán horario extendido. 

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Las oficinas del Registro Civil de Paraná atenderán horario extendido. 

En el marco de la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, con datos biométricos en Argentina, el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas comenzó en Paraná una prueba piloto que busca extender el horario de atención al ciudadano.

LEER MÁS: El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Los cambios en el Registro Civil

El director del Registro, Luciano Fetolini, indicó que “para realizar los trámites hay que sacar previamente un turno en el Centro de Documentación Rápida (CDR), donde hemos ampliado la atención hasta las 14”. Es una medida que se está implementando como prueba piloto en la oficina de Paraná.

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En este marco, se informó que una vez asignado el turno la persona debe concurrir el día asignado con la constancia de turno y el DNI anterior, si se tiene.

El costo de trámite DNI (Trámite común o regular) $10.000. Trámite DNI Express $26.000. Trámite DNI Extranjero (regular): $20.000.

Características del nuevo DNI

El nuevo DNI cuenta con la incorporación de un chip biométrico y nuevas capas de seguridad. El objetivo es proteger mejor los datos personales y agilizar la validación de identidad en un país cada vez más digitalizado.

El rediseño cuenta con una tarjeta de policarbonato multi capa, más resistente y más difícil de ser falsificada. A nivel visual, suma hologramas actualizados y grabados láser, junto a símbolos nacionales como el escudo, la escarapela, el Sol de Mayo y el mapa bicontinental.

Se mantiene también la identificación bajo el sistema Mercosur y la autoridad del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Paraná oficinas Registro Civil horario
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