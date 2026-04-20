La Municipalidad de Paraná lleva adelante cada semana el programa Feria en tu Barrio con 77 puntos de distribución activos.

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La nueva propuesta de Feria en tu Barrio se desarrollará esta semana en Anacleto Medina, la Escuela Hogar Eva Perón y las vecinales Nueva Italia y Sáenz Peña. Con 77 puntos de distribución activos, la iniciativa se convirtió en uno de los pilares del apoyo municipal al sector emprendedor local.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante cada semana el programa Feria en tu Barrio, una política pública que acerca alimentos a precios populares a los vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad. La propuesta continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores locales y vecinos, fortaleciendo la economía de proximidad a lo largo de toda la semana.

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Cronograma

Durante esta la semana, de 8 a 12.30, la feria recorrerá diferentes puntos de la ciudad: comenzará el recorrido el martes, en el barrio Anacleto Medina (en Plaza Juan José Valle); el miércoles estará en la Escuela Hogar; el jueves, en plaza Italia; y el sábado, en plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

A esta oferta se suma la Feria Periurbana, que se realiza cada domingo, de 9 a 18 hs, en el parque Hortícola, donde emprendedores y productores hortícolas locales comercializan sus productos directamente al público.

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El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, valoró el crecimiento sostenido del programa: "Esta política pública que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero tiene un trabajo más que interesante durante los primeros dos años de gestión, ya que llegamos a 77 puntos de distribución".

El funcionario subrayó también el enfoque integral con el que el Municipio acompaña al sector: "No es sólo una feria, es una herramienta de inclusión económica que le genera trabajo para emprendedores y permite que los vecinos accedan a alimentos de calidad a precios accesibles”.

Por último, sostuvo que “la intendenta Romero impulsó una política que los acompaña en cada etapa: desde la formación y la capacitación, hasta el financiamiento a través del programa Copromem y la comercialización directa con la comunidad".