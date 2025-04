Paraná: Gaia, la nueva yegua rescatada por ONG No Más T.A.S., cicatriza sus heridas y se recupera lentamente

Gaia es una yegua de unos 14 años. Hace una semana fue rescatada del sufrimiento, la desidia y la explotación, por éstas horas se recupera al cuidado de las colaboradoras de la organización no gubernamental (ONG) No Más T.A.S (dedicada al rescate, recuperación y adopción de equinos víctimas del maltrato). No es la única. En 2024 fueron un total de 33 equinos rescatados y en lo que va de 2025 la ONG tiene 17 caballos en recuperación, incluida Dakota, una yegua rescatada del Volcadero municipal de Paraná el primer sábado de 2025 y ahora se sumó Gaia.