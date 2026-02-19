Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

La municipalidad de Paraná brinda asistencia a familias damnificadas por el temporal de viento y lluvia. La zona sureste, la más afectada

19 de febrero 2026 · 11:35hs
Desde la Municipalidad de Paraná informaron que ante la emergencia climática de este miércoles por la madrugada y jueves ante la caída de más de 120 milímetros en poco tiempo desplegaron un amplio operativo de emergencia para paliar la situación de anegamientos por desbordes de arroyos. Además, personal de Defensa Civil trabaja intensamente junto a Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos en la búsqueda de las dos personas desaparecidas que habitan una precaria vivienda a la vera del arroyo Colorado.

Específicamente, las cuadrillas municipales trabajan en la desobstrucción de desagües y asistencia en zonas anegadas. Además brindan contención directa, insumos y asistencia social a las familias damnificadas.

parana: se sumaron buzos a la busqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

temporal en parana: un alud de basura y una mujer rescatada

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Las zonas intervenidas

*Miguel David y Pedro Martínez

*Austria y Don Bosco

*Tratado del Cuadrilátero

*Calle Larramendi

*Calle Zanni a la altura de Corrales

*Newvery y Bordón zona base

*Francia (barrio 4 de junio)

*Blas Parera entre Churruarín y Brown

*División Los Andes y Miguel David

*Procesión Náutica

*Barrio EL Pozo

*Los Hornos

*Croacia Sur

