Desde la Municipalidad de Paraná informaron que ante la emergencia climática de este miércoles por la madrugada y jueves ante la caída de más de 120 milímetros en poco tiempo desplegaron un amplio operativo de emergencia para paliar la situación de anegamientos por desbordes de arroyos. Además, personal de Defensa Civil trabaja intensamente junto a Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos en la búsqueda de las dos personas desaparecidas que habitan una precaria vivienda a la vera del arroyo Colorado.
Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal
La municipalidad de Paraná brinda asistencia a familias damnificadas por el temporal de viento y lluvia. La zona sureste, la más afectada
19 de febrero 2026 · 11:35hs
Específicamente, las cuadrillas municipales trabajan en la desobstrucción de desagües y asistencia en zonas anegadas. Además brindan contención directa, insumos y asistencia social a las familias damnificadas.
Las zonas intervenidas
*Miguel David y Pedro Martínez
*Austria y Don Bosco
*Tratado del Cuadrilátero
*Calle Larramendi
*Calle Zanni a la altura de Corrales
*Newvery y Bordón zona base
*Francia (barrio 4 de junio)
*Blas Parera entre Churruarín y Brown
*División Los Andes y Miguel David
*Procesión Náutica
*Barrio EL Pozo
*Los Hornos
*Croacia Sur