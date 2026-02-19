Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Desde la Municipalidad de Paraná informaron que ante la emergencia climática de este miércoles por la madrugada y jueves ante la caída de más de 120 milímetros en poco tiempo desplegaron un amplio operativo de emergencia para paliar la situación de anegamientos por desbordes de arroyos. Además, personal de Defensa Civil trabaja intensamente junto a Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos en la búsqueda de las dos personas desaparecidas que habitan una precaria vivienda a la vera del arroyo Colorado.