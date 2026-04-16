Aston Villa goleó y es semifinalista de la Europa League

Con el Dibu Martínez como titular y un gol de Emiliano Buendía, Aston Villa derrotó 4 a 0 a Bologna y avanzó de fase. Ahora se medirá con Nottingham Forest.

Se definieron los cuartos de final de la Europa League. El Aston Villa de Dibu Martínez se impuso por 4-0 al Bologna en condición de local, con un gol de Emiliano Buendía, y avanzó a las semifinales del certamen continental con un aplastante global de 7-1 a favor.

Los Villanos fueron muy superiores en Italia y se trajeron un gran resultado que también defendieron en Birmingham: fue goleada por 4-0 con tantos de Ollie Watkins, Buendía, Morgan Rogers y Ezri Konsa. Emiliano Martínez sufrió una contractura el fin de semana pasado y no pudo atajar contra Nottingham Forest, pero fue titular ante Bologna y completó los 90 minutos.

Además, Friburgo se impuso como visitante por 3-1 sobre Celta de Vigo y, con un global de 6-1; Nottingham Forest -con Nico Domínguez de titular- venció como local por 1-0 al Porto y, con un global de 2-1; y Real Betis –sin Giovani Lo Celso y con Valentín Gómez y el Chimy Ávila en el banco, cayó por 4-2 frente al SC Braga. El conjunto portugués se quedó con la serie por 5-3 en el global y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Las semifinales de la Europa League

Las semifinales de la Europa League se disputarán el jueves 30 de abril y el 7 de mayo. Los enfrentamientos serán SC Braga-Friburgo y Nottingham Forest-Aston Villa. Los ganadores de las series chocarán en la gran final el 20 de mayo en el Tüpra Stadium de Estambul.