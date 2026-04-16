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Aston Villa goleó y es semifinalista de la Europa League

Con el Dibu Martínez como titular y un gol de Emiliano Buendía, Aston Villa derrotó 4 a 0 a Bologna y avanzó de fase. Ahora se medirá con Nottingham Forest.

16 de abril 2026 · 18:33hs
Emiliano Buendía marcó el segundo gol del Aston Villa

Emiliano Buendía marcó el segundo gol del Aston Villa, que se ilusiona con levantar el trofeo.

Se definieron los cuartos de final de la Europa League. El Aston Villa de Dibu Martínez se impuso por 4-0 al Bologna en condición de local, con un gol de Emiliano Buendía, y avanzó a las semifinales del certamen continental con un aplastante global de 7-1 a favor.

Los Villanos fueron muy superiores en Italia y se trajeron un gran resultado que también defendieron en Birmingham: fue goleada por 4-0 con tantos de Ollie Watkins, Buendía, Morgan Rogers y Ezri Konsa. Emiliano Martínez sufrió una contractura el fin de semana pasado y no pudo atajar contra Nottingham Forest, pero fue titular ante Bologna y completó los 90 minutos.

Aston Villa de Dibu Martínez sacó un buen resultado.

Dibu Martínez figura en el triunfo del Aston Villa ante Bologna por la Europa League

Los autos de TC estuvieron exhibidos en la plaza principal de la localidad de Paysandú.

El sonido del TC se escuchó en la otra orilla

Además, Friburgo se impuso como visitante por 3-1 sobre Celta de Vigo y, con un global de 6-1; Nottingham Forest -con Nico Domínguez de titular- venció como local por 1-0 al Porto y, con un global de 2-1; y Real Betis –sin Giovani Lo Celso y con Valentín Gómez y el Chimy Ávila en el banco, cayó por 4-2 frente al SC Braga. El conjunto portugués se quedó con la serie por 5-3 en el global y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Las semifinales de la Europa League

Las semifinales de la Europa League se disputarán el jueves 30 de abril y el 7 de mayo. Los enfrentamientos serán SC Braga-Friburgo y Nottingham Forest-Aston Villa. Los ganadores de las series chocarán en la gran final el 20 de mayo en el Tüpra Stadium de Estambul.

Aston Villa Europa League Dibu Martínez Emiliano Buendía
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