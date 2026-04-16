CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

Detrás de la meta de un campo sin residuos está CampoLimpio , una organización que articula a la cadena agroindustrial para recuperar envases vacíos. Su labor transforma la cultura productiva argentina, integrando a productores y Estados en un modelo de economía circular donde el plástico recuperado vuelve a la industria, protegiendo así el ambiente.

En ese marco de trabajo, este miércoles 15 de abril, la ciudad de Paraná se convirtió en el epicentro de la sustentabilidad agrícola al recibir la Tercera Jornada de Trabajo “Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios”. El encuentro federal sirvió para repasar los avances de un sistema que ya ubica a la Argentina como el tercer actor más grande del mundo en la materia, solo detrás de potencias como Brasil y China.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, quien subrayó el compromiso local: “ Este es un evento emblemático para la provincia. En Entre Ríos, la gestión de los envases fitosanitarios es una política de Estado que trasciende las distintas gestiones, con un trabajo que ya venía consolidándose y que lo sigue haciendo”.

Junto a él, estuvieron presentes la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Julia Pisanu, la presidenta de la Asociación, Mariale Alvarez, y la intendenta local, Rosario Romero.

CampoLimpio y el desafío de la adaptación territorial

La directora ejecutiva de la entidad puso el foco en la necesidad de flexibilidad ante la diversidad geográfica de Argentina. “Esta mesa es representativa del poder de las provincias. El sistema habla, y tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que nos está diciendo”, afirmó Pisanu.

Según la directiva, los nuevos desafíos ambientales exigen innovación constante: “No hay respuestas únicas: lo que funciona en un territorio puede no funcionar en otro, y ahí está el desafío de animarnos a pensar nuevas ideas y adaptarnos a cada realidad; el paso siguiente es asegurar que todos los actores puedan implementar el sistema de manera efectiva”.

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Durante la jornada se abordaron los principales desafíos vinculados a la consolidación del modelo de economía circular, con foco en la necesidad de dinamizar el flujo del plástico recuperado hacia los destinos con demanda y avanzar en esquemas que faciliten el tránsito interjurisdiccional. Se coincidió en que el fortalecimiento del sistema requiere profundizar el cambio cultural en torno al correcto acondicionamiento de los envases.

Revalorizar y cuidar el ambiente

Uno de los puntos técnicos más destacados fue la función fundamental del lavado (triple lavado o lavado a presión), que es lo que garantiza la revalorización de los envases. Sin ese compromiso inicial y obligatorio por parte del productor en el campo, el plástico se contamina y el círculo de la economía circular se rompe. El objetivo es aumentar la demanda del plástico recuperado y reciclado por los operadores, transformando el residuo en un insumo seguro para otras industrias.

Para que este engranaje funcione con precisión, los presentes coincidieron en un pedido unánime: la plena implementación del Sistema Único de Trazabilidad que establece la normativa nacional. Esta herramienta es clave para monitorear el ciclo de vida de cada envase, desde que sale del distribuidor hasta que llega al centro de almacenamiento transitorio (CAT), mejorando el control y asegurando el cumplimiento de la ley por parte de todos los eslabones de la cadena.

El compromiso de las provincias por un impacto global

El encuentro también contó con la presencia de Marcos Blanda, presidente de la Comisión Federal Fitosanitaria, y representantes de organismos técnicos como el INTA y el SENASA. La participación de provincias tan diversas como Buenos Aires, Chaco, Chubut, Mendoza, Misiones y Tucumán, entre otras, demostró que la preocupación por el destino de los plásticos agrícolas es una prioridad absoluta de la agenda pública nacional.

Hacia el cierre de la jornada, Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, aportó una perspectiva que dimensiona el impacto del trabajo realizado: “En estos más de 6 años, hemos logrado avances sustanciales trabajando conjuntamente con las provincias. Hoy, el sistema es el tercero más grande del mundo, después de Brasil y China”.

Sin embargo, Medina advirtió que el éxito depende de la continuidad del esfuerzo colectivo: “El progreso ha sido fruto de un cambio de conducta en los productores, que debemos seguir profundizando en todo el país. En ese sentido, resulta fundamental también ampliar las sinergias con las autoridades nacionales, sobre todo en materia de trazabilidad”.

La jornada en Paraná reafirmó que la gestión de residuos no es solo un trámite administrativo, sino un pilar de la competitividad del campo argentino. Con la mirada puesta en el futuro, el compromiso federal sellado este miércoles busca garantizar que la producción sea sinónimo de responsabilidad ambiental.