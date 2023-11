Paraná: el Concejo Deliberante repudió a Victoria Villarruel

El texto repudia las declaraciones negacionistas del terrorismo de Estado y las reivindicaciones de Juan Daniel Amelong, represor condenado por delitos de lesa humanidad, vertidas por Villarruel en el programa televisivo “A Dos Voces”, en el marco del debate de candidatos a vicepresidente. La candidata pretendió presentar como víctima a Amelong, sin decir que se encuentra cumpliendo cinco condenas: tres a prisión perpetua y una por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná en 1978 (caso Valenzuela Negro).

concejo deliberante.jpg

“Son 40 años de lucha por consensos básicos en términos democráticos que hoy ponen en discusión desde sectores que están muy ligados a la etapa más oscura de la historia nacional, como lo fue la última dictadura cívico militar”, declaró Elizar, y afirmó: “Este cuerpo se expresó de manera contundente para nunca más vivir hechos de esa naturaleza”.

Por su parte, la concejala radical Claudia Acevedo aseguró: “Junto a Sergio Elizar somos hombres y mujeres de la democracia, no vamos a permitir bajo ningún concepto que nadie venga a poner en duda una lucha que ya lleva 40 años en nuestro país. El negacionismo no nos va a ayudar a crecer como país”.

victoria villarruel juan daniel amelong.jpg

Francisco Avero, de Juntos por el Cambio, se pronunció a favor de la lucha de los organismos de Derechos Humanos. "No reivindicamos a Victoria Villarruel", dijo y agregó: "No reivindicamos a Juan Daniel Amelong ni a ningún represor, torturador, genocida, ni apropiadores de bebés". De todos modos, manifestó: "En el caso concreto de esta declaración, estamos partiendo de una premisa equivocada: Victoria Villarruel habla y exige justicia o pone como ejemplo al padre de Amelong; entendemos que no lo está reivindicando a Amelong. Para ser claro: si Amelong es un genocida, un asesino, esto no obsta a que se exija justicia por el padre de Amelong, que nada tiene que ver con los delitos de Amelong".

Avero pidió un cuarto intermedio para modificar el texto de la declaración, tras el cual se llegó a un consenso. Al momento de la votación, el único que no levantó su mano fue el concejal Emiliano Murador, del bloque Políticas para la República.

El texto aprobado es el siguiente:

"Expresar el repudio a las declaraciones negacionistas del terrorismo de estado y reivindicacionistas de Juan Daniel Amelong, represor condenado por delitos de Lesa Humanidad, vertidas por la Sra. Victoria Villarruel en el programa televisivo “A Dos Voces” en el marco del debate de candidatos a vicepresidente, y cualquier otra expresión negacionista del periodo más oscuro de la historia reciente argentina".

Presupuesto a comisión

El proyecto de Presupuesto 2024 fue girado a la Comisión de Economía y Hacienda, que preside el concejal Sergio Granetto (Frente Justicialista Creer), quien manifestó que “ahora comenzará el análisis de la iniciativa en una reunión de Comisión ampliada, donde se invitará al secretario de Hacienda y todo su equipo para que puedan brindar todas las precisiones correspondientes”.

“Como un primer análisis, se puede hacer una comparativa entre el proyecto de Presupuesto de 2019 y el de este 2024, es decir un antes y un después de esta administración, donde surgen algunos datos clave, por ejemplo si uno analiza el resultado financiero, se pasó de un 10 % de recursos corrientes negativos a un 10 % positivo”, explicó el edil.

En este sentido dijo que “quedó de manifiesto un proceso muy fuerte de desendeudamiento, en lo que representa la deuda consolidada respecto a los recursos habituales del municipio, se pasó de un 12 a un 3 por ciento”, y añadió: “Es clara y contundente la mejora que se dio en las finanzas públicas en el municipio”.

“Es importante destacar que en octubre se canceló el préstamo tomado a principio de la gestión para la compra de equipamiento. Es decir que se pidió la deuda y se terminó de pagar en esta misma administración”, resaltó Granetto.

Finalmente, anticipó que próximamente ingresará el proyecto de ordenanza Tributaria, que complementa el Presupuesto, y señaló: “En ese momento realizaremos el análisis en Comisión junto al Presupuesto, y después definiremos si la aprobación estará a cargo de esta gestión o de la que asuma en diciembre”.