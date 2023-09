Paraná: así quedó remodelada la plaza Mujeres Entrerrianas

Este domingo se inauguró la puesta en valor de la plaza Mujeres Entrerrianas. Vecinos y turistas disfrutaron de espectáculos y propuestas recreativas tras la refacción integral hecha por el Municipio en el espacio público del ex hipódromo. “Estamos haciendo de Paraná una ciudad más linda, justa y accesible para todos”, señaló el intendente Adán Bahl.

“Hay muchos chicos o familias que no tienen un patio o un lugar donde puedan jugar, o abuelos que no tienen un lugar para ir a tomar unos mates. Bueno, ahora están las plazas renovadas que tenemos en toda la ciudad, en el centro y los barrios, por lo que no hay que trasladarse kilómetros para encontrar un lugar lindo para disfrutar al aire libre”, agregó.

La viceintendenta Andrea Zoff destacó que “los paranaenses disfrutan los espacios públicos que se recuperan en la gestión de Adán Bahl, como esta plaza, que es una de las más lindas de la ciudad”.

Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, valoró lo hecho por la actual gestión municipal y la posibilidad de “seguir trabajando en estas tres líneas: orden, obras y aspirando al desarrollo de la ciudad”.

Plaza Mujeres Entrerrianas Bahl Romero.jpg

La inauguración

Hubo espectáculos musicales de Dúo Andariego, DJ César Miani y Preguntale Aquel. También deportes y actividades de guía, lúdicas y de entretenimiento en zona de juegos infantiles a cargo de Neurocea, y clases de zumba.

Plaza Mujeres Entrerrianas 3.jpg

Alegría de vecinos y turistas

Estela Martínez, del barrio Paraná V, contó: “Vinimos a la plaza y la pasamos re lindo en este festival. Me encantó como quedó todo”.

Graciela Amati, de barrio Aatra III, contó que la plaza “es un ícono” y valoró la renovación. “Es algo nuevo para nuestros nietos y para nosotros, para recrearnos y disfrutar”, apuntó.

Gladys, turista de Córdoba, dijo que “la plaza es muy hermosa y semejante evento y congregación de gente demuestran que algo muy lindo está pasando en Paraná”.

Plaza Mujeres Entrerrianas 2.jpg

Detalles de la obra

El proyecto de puesta en valor y refacción integral planteó un espacio moderno, accesible e innovador para el disfrute de paranaenses y turistas en las más de 2 hectáreas de terreno. Un verdadero punto de referencia como parque público urbano con nuevas áreas de permanencia, senderos, veredas, rampas y servicios, brindando seguridad y accesibilidad.

Estuvieron presentes las legisladoras provinciales Stefanía Cora y Carina Ramos; concejales y funcionarios municipales.