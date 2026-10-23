La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, destacó la resolución judicial y defendió la integridad de los dirigentes mediante sus redes sociales.

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra.

La diputada nacional por Santa Fe y presidenta provincial de La Libertad Avanza, Romina Diez, expresó su respaldo al presidente Javier Milei y a Karina Milei luego de que se informara una resolución judicial de sobreseimiento en el marco de la denominada causa LIBRA, vinculada con la investigación sobre la criptomoneda.

La legisladora se pronunció públicamente sobre la decisión y destacó la integridad personal de ambos dirigentes, con quienes mantiene una relación de cercanía política y personal.

Los fundamentos de la resolución judicial

Según la información difundida, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal y aceptó el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal interviniente.

LEER Más: La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa Libra

La resolución se fundamentó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

La decisión judicial motivó distintas expresiones públicas, entre ellas la de Romina Diez, quien manifestó su acompañamiento al Presidente y a su hermana.

El respaldo de Romina Diez

La diputada sostuvo que conoce la integridad, los valores y la calidad humana de Javier y Karina Milei, y cuestionó las acusaciones y críticas que ambos recibieron.

“Sé cuánto duelen las injusticias, las mentiras y los ataques cuando buscan lastimar lo más profundo: el honor. Los admiro por su fortaleza, por su lealtad y por mantenerse fieles a sus convicciones, incluso en los momentos más difíciles”, afirmó.

A través de sus redes sociales, Diez también hizo referencia al vínculo personal que mantiene con los hermanos Milei y expresó su satisfacción por acompañarlos en su trayectoria política.

“Me emociona acompañarlos en este camino, pero mucho más me honra la amistad, la confianza y el cariño que nos une. La verdad siempre encuentra su camino”, publicó.

Un mensaje sobre la dignidad y el honor

En el cierre de su pronunciamiento, la legisladora santafesina insistió en la defensa de la imagen pública de ambos funcionarios y cuestionó a quienes formularon acusaciones en su contra.

“Podrán intentar ensuciar sus nombres, pero jamás podrán quitarles su integridad ni su honor. Porque hay algo que ninguna mentira puede destruir: la dignidad de las personas de bien”, expresó.

Las declaraciones de Diez se produjeron tras conocerse la información sobre el pronunciamiento judicial y reflejan su posicionamiento político y personal frente a las denuncias que involucraron al Presidente y a su hermana.