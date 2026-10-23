Uno Entre Rios | El País | Romina Diez

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, destacó la resolución judicial y defendió la integridad de los dirigentes mediante sus redes sociales.

23 de octubre 2026 · 21:47hs
Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra.

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra.

La diputada nacional por Santa Fe y presidenta provincial de La Libertad Avanza, Romina Diez, expresó su respaldo al presidente Javier Milei y a Karina Milei luego de que se informara una resolución judicial de sobreseimiento en el marco de la denominada causa LIBRA, vinculada con la investigación sobre la criptomoneda.

La legisladora se pronunció públicamente sobre la decisión y destacó la integridad personal de ambos dirigentes, con quienes mantiene una relación de cercanía política y personal.

Los fundamentos de la resolución judicial

Según la información difundida, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal y aceptó el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal interviniente.

LEER Más: La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa Libra

La resolución se fundamentó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

La decisión judicial motivó distintas expresiones públicas, entre ellas la de Romina Diez, quien manifestó su acompañamiento al Presidente y a su hermana.

El respaldo de Romina Diez

La diputada sostuvo que conoce la integridad, los valores y la calidad humana de Javier y Karina Milei, y cuestionó las acusaciones y críticas que ambos recibieron.

“Sé cuánto duelen las injusticias, las mentiras y los ataques cuando buscan lastimar lo más profundo: el honor. Los admiro por su fortaleza, por su lealtad y por mantenerse fieles a sus convicciones, incluso en los momentos más difíciles”, afirmó.

A través de sus redes sociales, Diez también hizo referencia al vínculo personal que mantiene con los hermanos Milei y expresó su satisfacción por acompañarlos en su trayectoria política.

“Me emociona acompañarlos en este camino, pero mucho más me honra la amistad, la confianza y el cariño que nos une. La verdad siempre encuentra su camino”, publicó.

Un mensaje sobre la dignidad y el honor

En el cierre de su pronunciamiento, la legisladora santafesina insistió en la defensa de la imagen pública de ambos funcionarios y cuestionó a quienes formularon acusaciones en su contra.

“Podrán intentar ensuciar sus nombres, pero jamás podrán quitarles su integridad ni su honor. Porque hay algo que ninguna mentira puede destruir: la dignidad de las personas de bien”, expresó.

Las declaraciones de Diez se produjeron tras conocerse la información sobre el pronunciamiento judicial y reflejan su posicionamiento político y personal frente a las denuncias que involucraron al Presidente y a su hermana.

Romina Diez Javier Milei $LIBRA
Noticias relacionadas
Cristina Fernández y Máximo Kirchner están acusados de presunta asociación ilícita y lavado de activos en las causas Hotesur y Los Sauces

Comenzó el juicio de las causas Hotesur y Los Sauces

Se reunieron a puertas cerradas en la capital porteña. Cierran filas en defensa de las PASO de cara a las Elecciones 2027

PASO e internas del PJ: Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y gobernadores

Los jueces informaron lo del juicio por Maradona.

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: el veredicto se sabrá el 22 de diciembre

Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en la Argentina

Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en la Argentina

Ver comentarios

Lo último

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales

Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra

Ultimo Momento
Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales

Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra

Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras el sobreseimiento en la causa Libra

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Platense lo dio vuelta sobre la hora y le ganó a Gimnasia de Mendoza

Platense lo dio vuelta sobre la hora y le ganó a Gimnasia de Mendoza

Policiales
Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario