Paraná: alertan sobre hechos de violencia contra inspectores

Denuncias inspectoras Parana.jpg Inspectoras denuncian hechos de violencia en la vía pública.

Al respecto, UNO dialogó con la inspectora Romina Fernández, quien el 6 de junio sufrió un grave hecho por el que terminó detenido un conductor violento. "Las agresiones a los inspectores, sean hombres o mujeres, es un tema cotidiano. Muchos somos inspectores que fuimos seleccionados entre cien estudiantes de la Licenciatura y Tecnicatura en Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, luego de un riguroso proceso. Nos capacitan para poder tratar a la gente".

Sobre el último hecho de violencia que sufrió, contó: "El martes 6 de junio estaba en calle Colón, entre San Juan y Corrientes. Ahí hay cartelería que dice 'ascenso y descenso de personas, no estacionar'. Cuando recorría esa cuadra veo un vehículo estacionado en una rampa para personas con problemas de movilidad o que es usado por el personal de las ambulancias para bajar una camilla. Le silbateo a esta persona y, cuando me acerco, el hombre hizo una seña como que no le importaba. Le labro el acta de multa correspondiente y se la dejo en el parabrisas. Luego viene, me retira la multa y me exige que la anule. Le digo que no le puedo anular y que tiene que ir a calle 9 de Julio 370 para hacer el descargo o el pago de la misma. Ahí me intenta sacar el acta de la mano y me dice que me muera. Para no entrar en discusión me cruzo de vereda y sigo haciendo mi trabajo. El hombre me sigue y me empieza a filmar, diciendo que estuvo sólo cinco minutos, entre otras cosas. Seguí caminando y me agarra del brazo y me zamarrea. Yo le dije que no me agarre y empezó a insultarme". El episodio terminó con la Policía llevando detenido al infractor.

Romina señaló que no fue la única que padeció un hecho de estas características. "El miércoles le pasó a una compañera, que es una persona de más años en el municipio. Estaba trabajando en el hospital de niños y labró un acta a un conductor que se estacionó en el lugar de las ambulancias. El infractor le empezó a gritar de todo. Mi compañera tuvo que llamar a la policía".

transito parana inspectores.jpg Los inspectores de tránsito sufren violencia casi a diario en Paraná. Foto: Municipalidad de Paraná

"Esa misma tarde, otra compañera que estaba en el corte de Andrés Pazos y Corrientes fue agredida por una pareja que quería pasar en moto. La chica que iba en la moto le quiso pegar y sacar el talonario. También debió llamar al 911", agregó.

La inspectora relató también que un compañero sufrió un hecho de violencia en la zona de Casa de Gobierno; y que ella casi fue atropellada por un conductor furioso. "El miércoles estaba en calle Buenos Aires y un vehículo, que tenía lugar para pasar, me amagó con chocarme. Esas agresiones las vivimos cotidianamente. La única ayuda que tenemos es el 911. Ellos enseguida aparecen. Lamentablemente la gente no entiende que existe cartelería que hay que respetar y que hay lugares prohibidos para estacionar", señaló.

La trabajadora precisó que mensualmente, se labran multar a unos cien vehículos que obstruyen garajes o que se estacionan en otros lugares prohibidos; y que también se han detectado una gran cantidad de carnet falsos. "Es impresionante la cantidad de licencias de conducir truchas que se sacan cada vez que se hacen operativos", advirtió y agregó que las licencias se tramitan, únicamente, en el edificio de calle Leandro Alem N° 826. Esos controles, muchas veces, terminan en escenas de violencia protagonizada por los infractores.

"Es complicada la calle porque la gente anda nerviosa y piensa que puede estacionar en cualquier lado, en doble fila o hasta que puede ir en contramano. Lo estamos viviendo mucho. El infractor insulta y agrede. No nos merecemos ese trato porque tratamos con respeto a la persona. Eso siempre nos inculcaron en las capacitaciones. Estamos con las manaos atadas porque si nos pegan, no podemos reaccionar. Hay gente que te quiere, que está contenta por el trabajo y después están los infractores que no les gusta que se los controle", completó.