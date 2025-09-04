Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

En lo que va de 2025, a través del Organismo de Defensa al Consumidor de Paraná, hubo casi 2.500 denuncias y un 60% cerradas con acuerdo. La repartición reivindica sus ejes de trabajo, afianzando su dinámica de atención, su plan de digitalización de trámites y la sensibilización hacia la ciudadanía. Paraná es sede este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre del Congreso Argentino del Derecho del Consumidor.

Se avanzó en la resolución de reclamos mediante la digitalización de los trámites y la sensibilización de la ciudadanía respecto de las prácticas de consumo.

El Gobierno municipal consolida su programa orientado a la protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios previstos en el artículo 42° de la Constitución Nacional, que sostiene: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a la información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Defensa del Consumidor de Paraná.jpg

En función de estos principios, el Organismo de Defensa al Consumidor, presentó un balance de las acciones administrativas implementadas en los primeros nueve meses de 2025. En este período se recibieron 2.466 denuncias, de las cuales un 60% se resolvieron de manera conciliatoria y el resto se encuentra en proceso de trámite. En este sentido, se termina el año con el 90% de los casos resueltos de manera positiva para el vecino.

La repartición además atendió un total de 1.198 reclamos presenciales y en forma paralela, se gestionaron 1.268 denuncias digitales, una instancia a través de la cual se tramitan un 35% de los reclamos.

El organismo recibe diariamente 30 consultas y se realizan en promedio 4 audiencias de conciliación. En un centenar de causas tomadas como referencias, se llevan recuperados, este año, unos 72 millones de pesos que vuelven al bolsillo de los ciudadanos

Este año por falta de acuerdo, 5 denuncias no fueron resueltas y tuvieron que pasar a otra instancia.

Paraná será sede del XXVII Congreso Argentino

La ciudad de Paraná será sede del XXVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que se llevará a cabo el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre en el hotel Maran Suites & Towers. El evento contará con la presencia de destacados panelistas y conversatorios, quienes compartirán su experiencia y conocimiento en Derecho del Consumidor.

Las jornadas cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Concejo Deliberante de Paraná, -al igual que distintas instituciones públicas y privadas- y estarán organizadas por el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

“Como directora del organismo de Defensa del Consumidor Municipal, espero que este Congreso sea un espacio de diálogo enriquecedor, donde podamos compartir experiencias, fortalecer políticas públicas y avanzar hacia una protección más efectiva y equitativa de los derechos de las y los consumidores”, destacó la coordinadora del Organismo de Defensa al Consumidor, Patricia Valín.