Paraná: 14 camiones por día recogen residuos reciclables

parana contenedor reciclar separa residuos 2.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Diariamente, reciben 14 camiones por jornada (mañana y tarde) que descargan los residuos para ser dispuestos en la cinta transportadora para su separación. Además, retiran los materiales provenientes de los grandes generadores como empresas e instituciones (son más de 25) y de las 50 campanas verdes que se encuentran distribuidas por toda la ciudad. Este material es de gran calidad, ya que generalmente se encuentra limpio y seco. Las campanas se encuentran georeferenciadas en el sitio web municipal, eje ciudad sostenible, en parana.gob.ar.

Según los datos parciales de 2023, en la Planta el material recuperado superó los 43.000 kilos. En un informe difundido este lunes, la Municipalidad indicó que se observa un incremento paulatino de la cantidad de material recuperado por parte de la Cooperativa Nueva Vida desde 2021 en adelante de aproximadamente un 10% anual. En esta variación tienen incidencia los grandes generadores de residuos (comercios, instituciones públicas y privadas, industrias, entre otros), las campanas verdes dispuestas en el espacio público, la recolección diferenciada del programa Separá y la optimización de recursos logísticos en la Planta.

Aportes de la UTN

En la Planta se están ejecutando los proyectos de Investigación y Desarrollo presentados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Por un lado, la producción de lingotes de aluminio, que consiste en la fundición de latas y aerosoles para lograr un elemento comercializable de mayor valor agregado. Además, la elaboración de bloques cementicios para propiciar valor al PET triturado (botellas plásticas). Los proyectos contemplaron también la capacitación por parte del equipo de investigación de la Universidad al personal de la Cooperativa Nueva Vida para la transferencia de tecnología y conocimiento. Para ser llevados a cabo, se implantará un horno de fundición de aluminio, un molino de plástico PET, una bloquera, y la construcción de un tinglado donde se colocará el horno.

Embed ¡El Programa SEPARÁ cumple 1 año!



Juntos estamos haciendo una ciudad más limpia y sostenible. Sigamos haciendo la diferencia.



¡Sumate! pic.twitter.com/PDKLXasHcE — Municipalidad de Paraná (@MuniParana) June 5, 2023

Además, se proyecta la reconexión de gas de red y otros servicios para suministrar energía al proyecto.

Del mismo modo, en la Planta estudiantes universitarios de la especialización en Higiene y Seguridad, Ingeniería Electromecánica y Civil, están realizando sus pasantías en el marco de un convenio marco.

A largo plazo

En el marco de un convenio firmado con el del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, para implementar el programa Argentina Recicla, se proyecta la adquisición de una báscula para camiones y una zorra hidráulica. De esta manera se podrán realizar estadísticas y análisis de datos del material que ingresa y se recupera dentro de la Planta de Clasificación de Residuos. Así, se obtendrá información certera de la cantidad de residuos generados en la ciudad de manera de planificar políticas a largo plazo.

Por otro lado, programa Separá continúa con las capacitaciones en instituciones educativas primarias y secundarias, que se suman a las acciones de abordaje territorial en edificios, eventos y la peatonal de Paraná.

A partir del segundo semestre del año, se trabajará con el Consejo General de Educación (CGE) en el Programa de Educación Ambiental (PEA) para el dictado de talleres sobre ambiente (cuencas, GIRSU, áreas protegidas) en escuelas públicas de la ciudad.

Concurso

Desde este lunes comenzó el concurso con 32 escuelas secundarias públicas y privadas del macrocentro para separación de residuos en origen. El objetivo es fomentar prácticas sostenibles y reforzar valores a favor del ambiente en estudiantes secundarios, a través de un concurso de reciclaje. En ese sentido, todo el material será dirigido a la Cooperativa Nueva Vida.

LEER MÁS: Se inauguró el sexto centro de envases vacíos fitosanitarios

Las inscripciones se realizan desde el 5 al 9 de junio, de forma online, en la sección de Convocatorias de la web de la Municipalidad. Podrán inscribirse los cursos de 1°, 2° y 3° año de las Escuelas Secundarias y de Educación Técnica que se encuentran dentro de la zona que contempla el programa Separá. Para la inscripción se deberán leer las Bases y Condiciones y llenar un formulario de inscripción, ambos se encuentran en parana.gob.ar/convocatorias

Esta primera edición del concurso consta de cinco etapas en las que las instituciones deberán movilizarse a favor de la separación de residuos.

1- Capacitación: se profundizan conocimientos, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030. Los ejes de la capacitación son las etapas de la GIRSU y sus actores, separación de residuos, y el aprovechamiento del reciclaje.

2- Entrega de tachos, a cada escuela participante: se le hará entrega de tachos para comenzar la separación. Los mismos se diferencian en: tachos de color verde para material reciclable limpio y seco (papel, cartón, botellas, latas, etc.), y tachos de color azul para contener materiales no reciclables como residuos orgánicos (yerba, café, restos de alimentos, etc.) e inorgánicos (algodón, toallitas, cartones sucios, etc.)

3- Creación y publicación de video: cada escuela deberá subir un video creativo comentando a la comunidad cómo funciona el programa de separación de residuos “SEPARÁ” utilizado en la ciudad, y deberá ser publicado en Instagram y/o Tik Tok.

4- Desde la organización se realizará la contabilidad de puntajes de los materiales recolectados. Los mismos deben estar en condiciones para el reciclado.

5- Evento Final: se realizará un encuentro final del concurso, con todas las escuelas participantes. En el mismo se hará la entrega de premios.