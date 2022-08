Paran prestadores de salud de pacientes con discapacidad

Constanza Panzardi es Licenciada en Fonoaudiología, Matrícula 409, y se refirió a los problemas crónicos que viene padeciendo el sector en relación a los pagos atrasados. “Pedimos respuesta respecto del pago de este mes, ya que no ha habido giros ni el dinero por parte de la Superintendencia. Entonces ninguno de los prestadores que trabajamos en discapacidad pudo cobrar y no hemos tenido noticias, no se sabe nada. Estamos un poco cansados ya que estamos bastante vulnerados desde ese aspecto: siempre nos pagan tarde las obras sociales”, cuestionó.

La profesional recordó que formar parte del sistema implica aceptar una serie de desventajas, principalmente la falta de regularidad en el pago de las prestaciones. “Uno sabe desde que entra el circuito que no es que te pagan, ni a un mes o dos meses, generalmente es a tres meses o más. Estamos en condiciones que nos desfavorecen, la plata que uno labura al día de hoy no es la misma que se cobra de acá a tres meses, por todo lo que es el peso y la situación económica del país”, razonó.

Panzardi sostuvo que es necesario entender cómo funciona el circuito de este tipo de prestaciones.

“Uno empieza a trabajar en febrero y en mayo empezás a cobrar lo que trabajaste en febrero. Luego en el mes de junio se paga lo que se trabajó en marzo. Una vez que más o menos armaste la rueda, ocurre que se da la falta de pago. Estamos bastantes cansados, entonces la idea es manifestarnos el martes”, detalló acerca de la problemática.

La movilización se replicará en distintas ciudades de la provincia y en las principales capitales de la Argentina. Concepción del Uruguay, Chajarí, Victoria, Concordia, Gualeguaychú y Villaguay, serán algunas de las localidades que adherirán a la medida de protesta.

En la capital entrerriana la idea es sumar a las familias de los pacientes con discapacidad: “Entendemos que repercute directamente en el paciente, pero es un tire y afloje constante entre lo que debería ser y lo que hacemos. Pero también los vulnerados son los chicos, nuestros pacientes con discapacidad que no tienen la culpa. Pero sino no nos movemos, seguimos en las mismas condiciones. Es todo una bola de nieve bastante grande”, ilustró la fonoaudióloga.