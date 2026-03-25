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El consumo de los hogares argentinos volvió a caer en febrero

El consumo en hogares de bienes y servicios cayó, por segunda vez consecutiva en febrero, un -3,4% interanual. La inflación influyó directamente.

25 de marzo 2026 · 21:32hs
El consumo de los hogares argentinos volvió a caer en febrero.

El consumo de los hogares argentinos volvió a caer en febrero.

El consumo en hogares argentinos de bienes y servicios cayó, por segunda vez consecutiva en febrero, un -3,4% interanual, con la particularidad del retroceso de -5,9% en supermercados, de -3,8% en autoservicios de cercanía, -3,6% en mayoristas y de -2,9% en farmacias. según la medición que realiza la consultora Scentia.

En sólo un mes, las mermas registradas fueron más pronunciadas: del -6,3%, -6,3%, -6,4%, -5,8% y -9,1%, respectivamente. En tanto que el único sector que dio números positivos terminó siendo el ecommerce, con 26,5% entre febrero de 2026 y el mismo mes de 2025,

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La información es consistente con los indicadores de ventas que publica el Indec, donde los rubros de consumo masivo también muestran fuertes retrocesos. Si se compara 2025 con 2023, las ventas en supermercados caen 19%, la indumentaria 24% y los autoservicios 13,5%. El nivel de consumo, directamente vinculado a las compras cotidianas de los hogares, en consecuencia, se ubica casi 13 puntos por debajo del promedio registrado en 2023.

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Más detalles del consumo en los hogares argentinos

En la medición del Indec del consumo privado como componente del PBI, el aumento se explica en gran medida por la expansión en la compra de inmuebles (+71% vs. 2023), el turismo emisivo (+55%) y la venta de autos (+36%), sectores asociados a los hogares de mayor poder adquisitivo.

Las motos (+37%) aparecen como una excepción, vinculadas a la búsqueda de un medio de transporte más económico y, en muchos casos, a su uso como herramienta de trabajo.

En el caso del comportamiento del consumo masivo en enero y febrero, la información sectorial indicó que la inflación registrada en los últimos meses influyó en el poder de compra de la gente, condicionando sus decisiones y el volumen de lo que lleva.

Incluso, mientras la medición interanual del IPC que hace el Indec alcanzó el 31%, la variación de precios en el consumo masivo se ubicó en 19,4%, lo que marcó que subió menos que el indicador general.

Todos los rubros que se comercializan en las grandes cadenas ratificaron en febrero esa percepción personal, también corroborada por otro dato contundente: creció la mora de créditos inferiores al millón de pesos, que se presupone es deuda para comprar en el súper.

En cuanto a la distribución del ajuste, el segmento que lideró la caída fue el de “bebidas sin alcohol” con un descenso del -12,3%, seguido por “impulsivos”, como golosinas (-10,3%), “perecederos” (-7,5%), “bebidas con alcohol” (-7,4%) y “higiene y cosmética” (-7%).

Por su parte, “desayuno y merienda” mostró una baja del -3,7%, “limpieza del hogar y ropa” del -3,2%, y finalmente, “alimentación” cayó un -2,6% en ventas.

La curva del consumo privado per cápita entre 2004 y 2025 viene declinando desde 2017 y presenta una suave recuperación desde 2024.

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