OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

El STJ confirmó que OSER debe cubrir el 100% del Rivaroxabán prescripto a una afiliada con cáncer, al considerarlo parte esencial del tratamiento.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó una sentencia que obliga a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a brindar cobertura integral y gratuita del medicamento Rivaroxabán a una afiliada de 65 años con patología oncológica. La decisión se adoptó luego de una acción de amparo impulsada por el abogado Sebastián Mendoza.

La resolución, dictada durante la última semana, rechazó el recurso de apelación presentado por la obra social y ratificó el fallo de primera instancia, que había ordenado la cobertura del 100% del anticoagulante prescripto por la médica tratante como parte inseparable del tratamiento integral de la enfermedad.

Fallo a favor del derecho a la salud: OSER deberá cubrir un anticoagulante oncológico

Rivaroxabán.jpeg

En su presentación, la afiliada denunció que OSER sólo autorizaba una cobertura parcial del 40% del medicamento, pese a que el mismo resultaba indispensable para prevenir episodios de trombosis derivados de su cuadro onco-hematológico. La defensa sostuvo que la falta de cobertura plena implicaba un riesgo cierto e inminente para su vida y comprometía la continuidad del tratamiento.

El Superior Tribunal valoró especialmente el informe del médico forense, quien confirmó que el Rivaroxabán integra el tratamiento integral de la patología oncológica y resulta esencial para evitar complicaciones clínicas graves. En función de ello, concluyó que debía ser cubierto al 100%, conforme la normativa de protección especial vigente para pacientes con cáncer.

Con este fallo, quedó firme la obligación de OSER de garantizar la provisión gratuita e inmediata del medicamento por un plazo inicial de seis meses, en resguardo del derecho a la salud y a la vida de la afiliada.