Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer

El STJ confirmó que OSER debe cubrir el 100% del Rivaroxabán prescripto a una afiliada con cáncer, al considerarlo parte esencial del tratamiento.

26 de enero 2026 · 12:40hs
OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó una sentencia que obliga a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a brindar cobertura integral y gratuita del medicamento Rivaroxabán a una afiliada de 65 años con patología oncológica. La decisión se adoptó luego de una acción de amparo impulsada por el abogado Sebastián Mendoza.

La resolución, dictada durante la última semana, rechazó el recurso de apelación presentado por la obra social y ratificó el fallo de primera instancia, que había ordenado la cobertura del 100% del anticoagulante prescripto por la médica tratante como parte inseparable del tratamiento integral de la enfermedad.

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

oser: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electronicas

OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

LEER MÁS: Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Fallo a favor del derecho a la salud: OSER deberá cubrir un anticoagulante oncológico

Rivaroxabán.jpeg

En su presentación, la afiliada denunció que OSER sólo autorizaba una cobertura parcial del 40% del medicamento, pese a que el mismo resultaba indispensable para prevenir episodios de trombosis derivados de su cuadro onco-hematológico. La defensa sostuvo que la falta de cobertura plena implicaba un riesgo cierto e inminente para su vida y comprometía la continuidad del tratamiento.

El Superior Tribunal valoró especialmente el informe del médico forense, quien confirmó que el Rivaroxabán integra el tratamiento integral de la patología oncológica y resulta esencial para evitar complicaciones clínicas graves. En función de ello, concluyó que debía ser cubierto al 100%, conforme la normativa de protección especial vigente para pacientes con cáncer.

Con este fallo, quedó firme la obligación de OSER de garantizar la provisión gratuita e inmediata del medicamento por un plazo inicial de seis meses, en resguardo del derecho a la salud y a la vida de la afiliada.

OSER Cáncer Entre Ríos
Noticias relacionadas
La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes.

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conductas habituales durante los viajes pueden aumentar riesgos y generar conflictos con la ley o el seguro  ante un siniestro vial.

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario