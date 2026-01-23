Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Desde la Obra Social de Entre Ríos ( OSER ) notificaron a tres empleadas que serán trasladadas de sus puestos, sacándolas de las actividades en las que se desarrollan para enviarlas al área de expedición de órdenes. Según sostienen, sucede porque han cuestionado abiertamente la nueva gestión.

Se trata de tres contadoras que se desempeñaban en el área de Contaduría y que este jueves se les informó que serán trasladadas a agencias para expender órdenes. Desde el sector, plantean que "son profesionales muy responsables que desarrollaban su actividad como contadoras en lugares muy importantes y simplemente por el hecho de haber cuestionado la destrucción del instituto, les pasa esto ". En ese marco, expresan que estas son "acciones de represalia que está tomando OSER con personas que en su momento defendieron la continuidad de Iosper" .

El vicepresidente de OSER, Ricardo García, explicó a UNO que se están reestructurando todas las áreas y funciones dentro de la obra social. "La idea es fortalecer las sedes y hacer mas eficiente el uso de los recursos", detalló.

La palabra de las empleadas

I.L, una de las contadoras, expresó a UNO que hace 20 años que trabajó en Casa Central y la explicación que recibió por parte de la institución es que el traslado se debe a cuestiones organizativas y necesidades operativas. "El pensar distinto no está mal y el tener un pensamiento crítico tampoco. Mi lucha terminó cuando se creó OSER; y al otro día seguí trabajando como siempre, sin rencores y nunca con agravios. Pero esa lucha tuvo consecuencias. No me voy arrepentir nunca de nuestra lucha. Si quiero el anonimato es porque ir contra el poder absoluto es chocarte de frente con un auto a 200 km/h. Vas a morir y no quiero eso". La empleada consideró que es insostenible que se le saquen las funciones a las contadoras ya que a la nueva sección se las envía sin cargo, por lo cuál descreen de la versión oficial: "Hay que preguntar por la comisión directiva del gremio de los empleados de OSER. Saber qué cargos ocupan en esa orgánica nueva".

M.U precisó que las tres están afiliadas a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pero aún están pensando qué acciones tomarán luego: "Nos agarró así de golpe, como baldazo de agua fría. Nos notificamos en disconformidad". En ese sentido, dijo: "Los contadores somos bastante buenos para hacer controles o auditorías más que para mandar órdenes en atención al público. O bien atender reclamos que es lo que hacen las delegaciones".

P.G explicó que hace 23 años y medios que trabaja en la obra Social, empezó como pasante, contratada y luego pasó a planta permanente. "Siempre hice mi trabajo. Con responsabilidad. Es más, hasta la semana pasada salía alrededor de las 17 horas para terminar con el trabajo porque eran los cierres de los fondos y viáticos del 2025. Siempre trabajé con la responsabilidad que me compete, observado todo lo que no estaba bajo las leyes de la administración publica, Ley de Contratación del Estado, etcétera. Tal vez eso les molestaba". Tenia una jefatura desde el 2018, ahora la sacaron de su cargo y la pasarán a la atención al público. Por otro lado, dijo que para fortalecer las sedes podría haber otras opciones: "¿Tenes que mandar contadoras para atender al público? ¿Y poner a cargo de Departamentos gente no profesional? Esto es básicamente eliminar el Departamento Control del Gasto, un área sumamente importante", sentenció.