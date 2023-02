Organizaciones marcharán en Entre Ríos contra el ajuste en el Potenciar Trabajo

Según supo UNO, la protesta en la capital entrerriana podría darse en simultáneo con la presencia en la ciudad de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Según fuentes oficiales, la funcionaria del gabinete de Alberto Fernández tiene una agenda de actividades con autoridades provinciales por la mañana en Paraná y luego se trasladaría a Villaguya y San Salvador.

En la convocatoria advirtieron que "se han producido casi 160.000 suspensiones del plan Potenciar Trabajo, por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto. El gobierno nacional de (Alberto) Fernández, Cristina (Fernández) y (Sergio) Massa han tomado esta medida, que aplica la ministra de Desarrollo Social, (Victoria) Tolosa Paz pero que ordena el FMI, como parte del ajuste que lleva adelante el gobierno, que se dice nacional y popular".

"El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a los desocupados, sino también a las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo y están por debajo de la indigencia; los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año; la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o 'en negro' que supera el 50% de los trabajadores activos", cuestionaron.

Y aseguraron que "no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública. El trabajo genuino no aparece, cuando hay algún trabajo es temporal y pagan menos que la canasta de indigencia. Mientras sigue creciendo la indigencia y la pobreza supera el 50%, el gobierno hizo una auditoria virtual a sabiendas de que muchos compañeros están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz. Lo hizo con toda la intención de que muchos se quedaran afuera y así ahorrarse los recursos que ascienden a mas de 50 mil millones de pesos mensuales".}

Además, acusaron que "las organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este ajustazo y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse como sí lo hicimos desde la Unidad Piquetera".

Los convocantes advirtieron que estos movimientos "creen que la plata 'ahorrada' irá para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos".

"En cambio", compararon, "para las patronales no hay ajuste, hay enormes beneficios; en los últimos días le ha perdonado una deuda multimillonaria a las empresas energéticas que dos por tres nos dejan sin luz. También le garantiza un dólar mucho mas caro que el oficial a los grandes pulpos sojeros que especulan contra el peso, empujando una devaluación de nuestra moneda que alimentara la inflación".

"El ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el Fondo. Defendemos a cada compañero que necesita ese programa social, que la crisis la paguen los que la provocaron, no los trabajadores y jubilados", cerraron.