Potenciar Trabajo: puede mantenerlo el 90% de beneficiarios

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, resaltó este lunesque casi el 90% de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo validó su identidad y solo el 11% de ese universo está sujeto a "ser suspendido" de recibir ese acompañamiento del Estado, a partir del mes próximo cuando se concretará el pago correspondiente a enero, si no inicia una "instancia de reclamo" abierta por la cartera para tal fin.

"Podemos decir que estas personas no tienen bienes registrables, no compraron dólares y no presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo", afirmó la ministra.

También aseguró que el resultado del relevamiento está en manos de la Justicia, sobre las supuestas incompatibilidades halladas por la AFIP meses atrás, que motivaron una causa judicial en manos del fiscal Guillermo Marijuan.

Tolosa Paz recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

En estos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo, de los cuales el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 29 años (39,1%).

Las 154.441 personas (el 11,3% del total) que no validaron su identidad "están sujetas a ser suspendidas" del programa, aunque cobrarán en febrero el 50% del monto correspondiente a enero. Mientras, se transita una "instancia de reclamo" para atender los beneficiarios que no hayan podido acreditar sus datos. Tolosa Paz reconoció que hubo "dificultades geográficas" para validar datos de, como ejemplo, personas que viven en "El Impenetrable Chaqueño o El Sausalito".

La auditoria mostró que del total de beneficiarios, 1.134.472 personas realizan actividades productivas o comunitarias; 46.471 realizan cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales.

El 60% de ellos no finalizó estudios primarios o secundarios y, de ese grupo de personas con estudios incompletos, el 79,2% quiere "continuar con su trayectoria educativa" y, de ellos, el 56% se manifestó "muy interesado" en emprender ese camino.

También, el relevamiento visibilizó que 1.050.833 de titulares "quieren iniciar o continuar trayectos de formación laboral", es decir, el 86,8% del total.