Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Los trabajos de sincronización de semáforos se hicieron en calle Gualeguaychú, Echagüe, y en Avenida Ejército, desde General Galán hasta Paracao.

La Municipalidad de Paraná implementó la sincronización de los semáforos en calle Gualeguaychú , en el tramo comprendido entre Alsina y Belgrano. Abarca el tramo comprendido entre Alsina y Belgrano. Ahora, los conductores pueden circular a una velocidad constante de 40 km/h y aprovechar la onda verde, lo que mejora la fluidez del tránsito.

Los trabajos fueron realizados por personal de la Dirección de Monitoreo de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. Similares intervenciones se llevaron a cabo en calle Echagüe y Avenida Ejército.

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

LEER MÁS: Paraná: sincronizarán la red de semáforos en avenida Ramírez

Los mismos incluyeron tareas de cableado y conexión para establecer la comunicación entre los equipos. La planificación y puesta en marcha del sistema se coordinó desde la oficina central de semáforos.

Además, se completaron intervenciones similares en calle Echagüe, desde Hipólito Yrigoyen hasta las Cinco Esquinas; y en Avenida Ejército, desde General Galán hasta Paracao, en ambos sentidos de circulación.