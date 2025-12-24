Uno Entre Rios | La Provincia | Obra pública

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

La Cámara de Diputados votó la media sanción de la prórroga a la emergencia para obras públicas y viales

24 de diciembre 2025 · 10:42hs
La Cámara de Diputados votó la media sanción de la prórroga a la emergencia para obras públicas 

La Cámara de Diputados votó la media sanción de la prórroga a la emergencia para obras públicas 

En segunda Sesión Especial del día, la Cámara de Diputados votó la media sanción este martes para la prórroga a la emergencia para obras públicas y dictámenes de Legislación General referidos a declaraciones de utilidad pública. El bloque de Unión por la Patria Más para Entre Ríos, así como el monobloque de La Libertad Entre Ríos, no aportaron al quorum, por lo que los expedientes administrativos y dictamen ligados al juicio político a la vocal Susana Medina -cuyo tratamiento requiere mayoría- quedaron reservados para ser tratados en una próxima sesión.

El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, presidió este martes 23 la segunda Sesión Especial del día, la 12º del 146º Período Legislativo, en la que se otorgó media sanción al proyecto que extiende de la Ley Nº 11.138 y 11.177, de emergencia para obras públicas y viales. El expediente había recibido dictamen favorable en reunión de comisión de Obras Públicas y Planeamiento, desarrollada el martes durante la mañana.

diputados vota la prorroga de la ley de emergencia en obra publica en entre rios

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Se profundiza la motosierra. Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública. También bajaron los recursos en universidades y jubilaciones.

Reportan caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo -contenido en el Expediente Nº 28.925-, se fundamenta en “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”. Asimismo, la fundamentación de la norma asegura que sin la continuidad del régimen de emergencia se incurriría en “un riesgo para el interés público, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.

Obras Públicas prórroga Media Sanción Diputados Entre Ríos

A su término, la Cámara otorgó media sanción a expedientes analizados en comisión de Legislación General referidos a declaraciones de utilidad pública y sujeciones a expropiación, remitidos por el Poder Ejecutivo. El primer proyecto de estas características atiende el ordenamiento legal requerido para la ejecución de la obra denominada ‘Pavimentación de Calzada Ruta Provincial A08 Acceso a Villa Paranacito’.

Como presidente de la comisión que emitió los dictámenes, el diputado López argumentó a favor de la iniciativa ante la Cámara. Al respecto, aseguró que estas leyes permitirán “optimizar las condiciones de transitabilidad de personas, bienes y servicios esenciales”. En el mismo sentido, el diputado desarrolló los argumentos respecto de los dos expedientes que se trataron a continuación. El primero, Expediente Nº 28799, refiere a un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra titulada ‘Puente sobre Arroyo El Sauce, en departamento Gualeguaychú’.

El segundo proyecto de ley, en tanto, Expediente Nº 28.800, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra ‘Puente sobre Arroyo El Desmochado’, en departamento Tala. En estos dos últimos expedientes, los diputados en comisión habían dispuesto un artículo que modifica el texto original por el que se faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a “determinar en cada inmueble si existe la necesidad de expropiación total o parcial del bien y, en caso de que bastara la expropiación parcial, a determinar que porción se expropiará”.

Obra pública emergencia sesión
Noticias relacionadas
las fiestas provinciales de entre rios en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas.

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad.

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó por mayoría las denuncias contra Susana Medina. La falta de quórum impidió tratar el dictamen

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Ver comentarios

Lo último

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Ultimo Momento
Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Policiales
Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Ovación
Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

La provincia
Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Dejanos tu comentario