Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

La Cámara de Diputados votará este martes por la mañana la prórroga de la Ley Nº 11.138 de emergencia en obra pública.

23 de diciembre 2025 · 06:58hs
Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

La Cámara de Diputados se congregó este lunes 22 para dar lugar a la Sesión Especial Nº 10 del 146° Periodo Legislativo. El motivo de esta convocatoria observó la necesidad de dar ingreso formal a la prórroga por un año a la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, de emergencia en obra pública. Al contraer estado parlamentario, el expediente -que lleva por Nº 28.925- quedó en condiciones de ser analizado en comisión de Obras Públicas y Planeamiento, que se reunirá el martes 23, a partir de las 9:00.

La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y se fundamenta en que “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”. Asimismo, asegura que sin continuidad del régimen de emergencia constituiría “un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.

La Libertad Avanza avanza hacia la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026 y reformas fiscales y penales clave.

EN VIVO: LLA busca la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados

La jueza del STJ Susana Medina enfrenta tres pedidos de juicio político. Foto de archivo.

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

LEER MÁS: El Senado provincial aprobó la emergencia en obra pública

Homenajes

El diputado Fabián Rogel se refirió a la creación del Instituto Nacional del Petróleo, el 30 de diciembre de 1929, en el marco del gobierno de Hipólito Irigoyen, de la mano del apoyo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). “A partir de allí, todos los argentinos tuvieron a su alcance el conocimiento de lo que sería el desarrollo del petróleo en el país y hacer de eso una vanguardia”, sostuvo el diputado.

Por su parte, la diputada Liliana Salinas homenajeó al “pueblo entrerriano” en virtud de la “fecha de reflexión y encuentro, por sus esfuerzos en un año difícil y por quienes trabajan todos los días por una provincia mejor”, asimismo deseó “felices fiestas para todos”.

Agenda legislativa

Los compromisos institucionales de la Cámara de Diputados para el martes 23 incluyen una reunión de comisión de Obras Públicas y Planeamiento, presidida por la diputada Noelia Taborda, en la que se analizará el Expediente Nº 28.925, de prórroga a la Emergencia en Obras Públicas. Seguidamente, los legisladores se reunirán en Sesión Especial Nº 11, a partir de las 11:00, y en Sesión Especial Nº 12, a partir de las 14:00.

Diputados Obra pública Entre Ríos
Noticias relacionadas
La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio.

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

La ciudad reconoció la tarea social de más de 150 comedores y merenderos en diferentes barrios de Paraná.

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

parana lanzo su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Ver comentarios

Lo último

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Ultimo Momento
Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Policiales
Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Ovación
Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

La provincia
La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Dejanos tu comentario