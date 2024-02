Familiares de Ariel Goyeneche denuncian que "hubo tortura"

Por su parte, según consignó APF, la hermana de Ariel recapituló: "La policía manifiesta que, desde que lo ven en calle Piedrabuena, se encontraba en estado de consumo y sentía que alguien lo perseguía. Cuando lo abordan, él voluntariamente baja, cuenta a los oficiales la paranoia que tenía en ese momento y en vez de tratarlo correctamente y llevarlo a un hospital que es lo que corresponde en estos casos, lo llevan como si fuera un delincuente".

Patrullero detenido fallecido comisaria Paraná.jpg Imagen: Reporte 100.7

"No sabemos que sucedió dentro del móvil", continuó, "luego del forcejeo de cuando lo bajan, t engo muchos videos donde pasan 30 minutos donde lo tienen en el suelo maniatado, esposado, agarrado de los pies. Dos personas se le suben al tórax, lo aplastan y le agarran las piernas". Seguidamente exclamó: "¡Lo estaban torturando y él solamente pedía ayuda! Tenían que llevarlo a un hospital a 300 metros y lo dejaron morirse".

Goyeneche indicó que tienen "todo filmado" y destacó que algunos vecinos se presentaron como testigos de los hechos. "Él no se pudo defender", apuntó y señaló: "Lo estamos velando y no sabemos si hacerlo con cajón abierto o cerrado porque está todo lastimado, no me digan que no hubo violencia institucional". Asimismo hizo referencia a los resultados de la autopsia, que determinó que el joven murió por asfixia: "Ariel no tiene un ataque de asma desde los 18 años y eso deja todo más que claro".

Por otro lado, los familiares y seres queridos hicieron énfasis en que desconocían su paradero y tomaron conocimiento de su muerte al mediodía. En esta línea, exigieron el esclarecimiento del caso y adelantaron que la familia será querellante: "Que esta investigación sirva para que seamos una mejor sociedad y esto no vuelva a ocurrir", cerró la hermana de Ariel.

Patrullero detenido fallecido.jpg Imagen: Reporte 100.7

Ayelén Miritello, amiga del joven, reiteró: "Es una situación de violencia institucional, no tiene otro nombre. Criminalizaron una conducta atípica de una persona que estaba teniendo un sufrimiento, se identifica que él estaba con una alteración psicoemocional, él no estaba bien, decía que lo querían matar, a una persona en ese estado la tenés que proteger y para eso tenemos los derechos humanos".

Finalmente Marco Chacon, también amigo de Ariel, convocó al ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, y al gobernador "a que nos expliquen a los ciudadanos de por qué no se aplica el protocolo de Nación para casos de personas que se encuentran bajo el consumo de sustancias, para capacitar a los agentes y que cuando se encuentren con alguien en esta situación lo lleven al hospital o llamen a las autoridades".