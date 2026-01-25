Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval del País

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

Más de 19 mil personas asistieron a la cuarta noche del Carnaval del País, que volvió a llenar el Corsódromo en una nueva jornada del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina

25 de enero 2026 · 11:54hs
Más de 19 mil personas asistieron a la cuarta noche del Carnaval del País, que volvió a llenar el Corsódromo en una nueva jornada del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina. Las cuatro comparsas que compiten en la edición 2026 presentaron sus propuestas ante un público que acompañó el desarrollo de la noche.

La jornada comenzó con O’ Bahía y su propuesta “El pescador, el genio y las mil y una noches”, dirigida por Adrián Butteri. Luego se presentó Papelitos con “Vivos”, bajo la dirección de Juane Villagra. La continuidad fue para Ará Yeví con “La resistencia”, dirigida por Guillermo Carabajal, y el cierre estuvo a cargo de Marí Marí, que presentó “Genios”, dirigida por Gregorio Farina.

La cuarta noche contó con transmisión en vivo a través del canal oficial del Carnaval del País en YouTube y con la presencia de medios nacionales y de países limítrofes. Entre los invitados se destacó el chef y conductor Rodrigo Cascón, quien junto a Sebastián Coria mostrará el Carnaval en el programa “Destinos y sabores”.

El Carnaval del País continuará el sábado 31 de enero, todos los sábados de febrero y durante el fin de semana largo de Carnaval, el 15 y 16 de febrero. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Corsódromo y a través de las plataformas oficiales.

Para la última noche de enero, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a promociones especiales en sectores VIP. Además, los habitantes de Entre Ríos contarán con un 50% de descuento en la entrada general, beneficios que se gestionan exclusivamente de manera presencial en boletería con DNI.

