Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Ocurrió en Cerrito. Los chicos fueron testigos del fenómeno y uno de ellos logró captar con su celular el momento exacto en que el rayo tocó tierra

Un grupo de chicos circulaba en bicicleta durante la madrugada en Cerrito (Paraná Campaña) cuando en un momento dado cae un rayo que iluminó todo a su alrededor uno de ellos logró registrar el momento exacto en que se produjo la descarga eléctrica, además del fuerte estruendo que despertó a más de uno en la localidad.

La inestabilidad climática que se anunció para la región comenzó de manera inesperada en la madrugada de este lunes. A la 1:42 horas, un potente rayo iluminó y aturdió a los vecinos de Cerrito, un momento que, por pura casualidad, fue capturado en video con impresionante detalle.

El suceso ocurrió en la calle Metrailler donde un grupo de chicos circulaba en bicicleta mientras se filmaban. Sin pensarlo, se convirtieron en testigos directos y registraron el instante exacto en que la descarga eléctrica se produjo.

Los protagonistas de esta inesperada filmación fueron Santi Rojas, Axel Bertuni, Deian Luquesi y Ciro Yáñez. Afortunadamente, los cuatro se encuentran en buen estado, y compartieron el registro con FM Cerrito.

El estruendo del rayo fue el preámbulo de una serie de descargas eléctricas que culminaron con la llegada de las primeras precipitaciones. Según el SMN este lunes por la mañana cesó el alerta para el centro y sur de Entre Ríos, pero el episodio dejó en evidencia que la inestabilidad atmosférica continuará durante las próximas horas.