OSER ha abonado hasta la fecha el 50 % de las prestaciones de internación correspondientes a agosto de 2025. Los médicos continúan brindando el servicio.

Médicos del Círculo Médico de Paraná sostienen la atención a pesar de demoras en los pagos de OSER

El Círculo Médico del Departamento Paraná informa la situación actual respecto de los pagos efectuados por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) hacia los médicos , así como las medidas adoptadas por las entidades nucleadas en FEMER ante el atraso en la cancelación de honorarios médicos.

Según los registros informados por la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y por los profesionales afectados, OSER ha abonado hasta la fecha el 50 % de las prestaciones de internación correspondientes a agosto de 2025, el 75 % de las prestaciones ambulatorias de agosto de 2025, y solo el 35 % de las prestaciones ambulatorias de septiembre de 2025.

En la reunión de FEMER del miércoles 3 de diciembre, se resolvió sostener la atención médica, priorizando a los pacientes y resguardando, al mismo tiempo, el derecho de los profesionales a percibir una retribución acorde a su trabajo.

Desde el Círculo Médico se destacó además la participación de los profesionales en la encuesta interna impulsada por la entidad, que alcanzó cerca del 60 % del padrón, reflejando el compromiso y la representatividad del sector frente a esta situación.

Cabe aclarar que OSER mantiene una deuda aproximada del 65 % de las prestaciones ambulatorias de septiembre de 2025, y el 100 % de las prestaciones de internación del mismo mes. En cuanto al saldo pendiente de agosto, FEMER está realizando un proceso de análisis y revisión de los débitos que OSER pretende aplicar, a fin de garantizar que solo se ejecuten aquellos ajustes que realmente correspondan según lo convenido.

Compromiso con la atención médica

El Círculo Médico de Paraná reafirma que continuará impulsando todas las gestiones necesarias para asegurar el derecho de los médicos a una justa retribución, condición indispensable para sostener la calidad de la atención en el sistema de salud. “Nuestra prioridad es defender la labor profesional y, al mismo tiempo, evitar que esta situación impacte en los pacientes. Es fundamental contar con un financiamiento responsable y previsible que garantice la continuidad y calidad de la atención médica”, expresaron desde la entidad.