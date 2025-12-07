Uno Entre Rios | La Provincia | médicos

Médicos del Círculo Médico de Paraná sostienen la atención a pesar de demoras en los pagos de OSER

OSER ha abonado hasta la fecha el 50 % de las prestaciones de internación correspondientes a agosto de 2025. Los médicos continúan brindando el servicio.

7 de diciembre 2025 · 08:11hs
Médicos del Círculo Médico de Paraná sostienen la atención a pesar de demoras en los pagos de OSER

Médicos del Círculo Médico de Paraná sostienen la atención a pesar de demoras en los pagos de OSER

El Círculo Médico del Departamento Paraná informa la situación actual respecto de los pagos efectuados por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) hacia los médicos, así como las medidas adoptadas por las entidades nucleadas en FEMER ante el atraso en la cancelación de honorarios médicos.

Según los registros informados por la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y por los profesionales afectados, OSER ha abonado hasta la fecha el 50 % de las prestaciones de internación correspondientes a agosto de 2025, el 75 % de las prestaciones ambulatorias de agosto de 2025, y solo el 35 % de las prestaciones ambulatorias de septiembre de 2025.

Este martes se debatió en Tribunales si Pablo Actis, condenado por femicidio, puede continuar con arresto domiciliario. La querella exige acelerar estudios.

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

El senador Gustavo Vergara criticó al kirchnerismo. 

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

circulo medico.jpg

En la reunión de FEMER del miércoles 3 de diciembre, se resolvió sostener la atención médica, priorizando a los pacientes y resguardando, al mismo tiempo, el derecho de los profesionales a percibir una retribución acorde a su trabajo.

Desde el Círculo Médico se destacó además la participación de los profesionales en la encuesta interna impulsada por la entidad, que alcanzó cerca del 60 % del padrón, reflejando el compromiso y la representatividad del sector frente a esta situación.

LEER MÁS: OSER: voces sobre el Directorio, funcionamiento y derechos

Cabe aclarar que OSER mantiene una deuda aproximada del 65 % de las prestaciones ambulatorias de septiembre de 2025, y el 100 % de las prestaciones de internación del mismo mes. En cuanto al saldo pendiente de agosto, FEMER está realizando un proceso de análisis y revisión de los débitos que OSER pretende aplicar, a fin de garantizar que solo se ejecuten aquellos ajustes que realmente correspondan según lo convenido.

Compromiso con la atención médica

El Círculo Médico de Paraná reafirma que continuará impulsando todas las gestiones necesarias para asegurar el derecho de los médicos a una justa retribución, condición indispensable para sostener la calidad de la atención en el sistema de salud. “Nuestra prioridad es defender la labor profesional y, al mismo tiempo, evitar que esta situación impacte en los pacientes. Es fundamental contar con un financiamiento responsable y previsible que garantice la continuidad y calidad de la atención médica”, expresaron desde la entidad.

médicos OSER atención Círculo Médico Femer
Noticias relacionadas
Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. 

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de entre rios

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo (Foto ilustrativa)

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario