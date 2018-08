Maxi explicó como padeció el operativo de la Federal entre sus crisis de salud

Maxi se moviliza en silla de ruedas hace 20 años porque sufre esclorosis múltiple, que hoy ya está en grado tres y los ataques que padece son cada vez más agudos.

El cannabis que extrae de las plantas de marihuana lo ayuda a tener una mejor calidad de vida. Inclusive en las crisis respiratorias le permite esquivar un cuadro grave en donde está la posibilidad de morir.

Una amiga de Maxi tiene un video que demuestra como el vaporizador le abre el pecho para que pueda seguir respirado.

La Policía Federal allanó la casa de Maxi, el martes a la siesta, al mismo momento que realizaban un operativo paralelo en la casa de Iván, su compañero en la creación de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos (APAC).

Tratando de canalizar el momento que vivió, Maxí escribió una carta que fue leída en la asamblea de la plaza:

"Soy maxi de la Agrupación Paranaenses de Agricultores de Cannábicos. En el día de ayer (martes) ingresó a mi domicilio la Policía Federal Argentina de manera violenta como tiene ordenado hacer la fuerza de seguridad de nuestro país. En ese preciso momento me encontraba recién recuperado de una crisis de la que vengo hace unos meses, acomodando cajones de verduras.

Estaba en una acción personal de mi vida privada, cuando luego de un golpe ensordecedor rompieron mi puerta y se encuentran inmediatamente conmigo, solo en el lugar.

Les pregunto por qué entran así y no responden con inmediatez y eso provoca otra crisis más, de la que venía saliendo.

Todo se complica porque ya no puedo expresarme claramente. la crisis avanzó y ellos siguieron en el operativo. Insisto en tomar mi aceite y vaporizador para frenar lo que se avecina en mi cuerpo. Un montón de síntomas que manifiesta mi patología: esclerosis múltiple.

Cuando después de dos horas de haber entrado en crisis, las fuerzas piden autorización para permitirme consumir cannabis en sus caras. Mientras observan como consumía marihuana yo les decía: 'tuvieron que pedir permiso para que yo estabilice mi cuadro, mi salud' qué estupidez teniendo la solución al alcance de mis manos me censuraban el acceso a mi bienestar.

Reconozco que no tuvieron más remedio que humanizarse en ese momento. Se vieron superados claro está pero nada impidió que siguieran con el operativo. Revolvieron mi casa a medias porque les indiqué dónde estaba lo que buscaban. Las plantas y los esquejes que son ramas sin enraizar.

Todo se llevó a cabo con más respeto. Mis crisis fueron más espaciadas, me estabilizo un poco más.

Cuando finaliza el operativo y se llevan las 42 plantas y 20 esquejes me entero de que Iván, un amigo que me ayudó y también a muchas personas más, había sido detenido por autocultivo. Eso me preocupa más porque ambos fundamos APAC y las fuerzas me manifiestan que es una investigación que viene desde el año 2017 pero que recién ese día dieron la orden de actuar.

Sorprendente investigación hicieron porque olvidaron que estaba en silla de ruedas desde hace 20 años porque tengo esclerosis múltiple desde los 14.

Me preocupa la seguridad de Iván estando detenido, también por él estamos acá, porque el llanto de mi impotencia aún no brotó, es que no pienso bajar los brazos. Hay que seguir luchando para modificar esta ley injusta.

Libertad, no más presos por cultivar es el grito.





Nos debe unir a todes. contamos con el apoyo de profesionales y toda la comunidad cannábica.

Gracias a todes les presentes, gracias por sumar, les quiero y acompaño aunque no pueda estar presente. Hablo también en nombre de Iván; que no puede estar, porque es un hombre de gestos nobles, un padre que ama a su hijo con locura, un laburante, una gran persona.

Por él y por mí, gracias".





mama de ivan.jpeg la asamblea